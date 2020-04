Durant cette période difficile de confinement et après les annonces du gouvernement, beaucoup d’entreprises du bâtiment ont dû cesser leur activité temporairement, mais d’autres ont décidé de poursuivre. Quartix, leader dans la géolocalisation de véhicules, souhaite partager quelques conseils préventifs pour assurer la sécurité des salariés et conducteurs qui sont en premières lignes.

Protégez-vous

Se préparer à la maison

Avant de commencer la journée, lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Stockez dans votre véhicule des gants stériles, du spray ou des lingettes désinfectantes, ou même des masques si votre travail nécessite un contact étroit.

Il est important, lorsque vous passez d'une mission à l'autre, d'essayer de réduire toute transmission, ainsi que d'éviter toute infection personnelle.

Sur la route

Lorsque vous manipulez des colis ou du matériel, portez des gants et n’hésitez pas à utiliser du désinfectant. Jetez immédiatement les gants et les lingettes usagés. Veillez également à nettoyer les objets personnels tels que votre téléphone, vos cartes de crédit ou vos lunettes de soleil. Lavez-vous les mains régulièrement et notamment avant de manger.

À la fin de la journée

Désinfectez l'intérieur de votre véhicule. Vos poignées de porte (intérieures et extérieures), le tableau de bord et les commandes audio, le levier de vitesse, et même vos pare-soleils, tout ce que vous avez touché pendant la journée doit être désinfecté. Lavez-vous à nouveau les mains en arrivant chez vous.

Suivez votre flotte

La géolocalisation de véhicules peut s’avérer être un excellent outil pour améliorer la productivité de votre entreprise. Mais en ces temps de crise sanitaire, elle vous fournira également des informations importantes pour vous permettre de gérer au mieux les missions en cours et le management de vos salariés :

Suivi en temps réel

Feuilles de temps des conducteurs avec heures d’arrivée et de départ

Visualisation de la répartition des vos véhicules vers ou sur vos chantiers, pour par exemple limiter les contacts entre salariés sur site

Geofencing et possibilité d’afficher les véhicules les plus proches d’un emplacement donné

Alertes automatiques lors d’arrivées tardives et de départs anticipés

Export de rapports journaliers en cas de réclamation ou de problème

Etc

Conscient des enjeux actuels pour les entreprises du bâtiment, Quartix offre actuellement 3 mois GRATUITS pour toute nouvelle commande de son système de suivi de véhicules, avec installation gratuite ou auto-installation, et sur des contrats courts et flexibles.

La santé de nos employés, de nos clients et de la communauté est au cœur des préoccupations de Quartix. Pour voir comment nous avons adapté nos méthodes de travail, lisez notre déclaration.

