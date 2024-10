Comment SMABTP accompagne ses assurés dans la prévention du risque routier

Le risque routier professionnel est un enjeu capital pour les entreprises.

En effet, selon le document L’essentiel du risque routier professionnel publié en juin 2024 par les ministères du Travail, de l’Intérieur, par la Cnam, la Mutualité sociale agricole (MSA), Santé publique France et l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les accidents routiers professionnels sont la deuxième cause de mortalité au travail en France. En moyenne, en 2022, la route a engendré 1,3 décès par jour lors d’un déplacement en lien avec le travail.

SMABTP est de longue date engagé dans la prévention des risques professionnels du BTP, notamment routiers.

Parce qu’elles concernent toutes les entreprises, la sensibilisation et la formation au risque routier sont indispensables dès lors que leurs salariés prennent le volant. C’est dans cette optique que SMABTP déploie plusieurs actions. Notamment, il accompagne les chefs d’entreprise en mettant en place des actions de prévention proposées par son partenaire préventeur, ACTA PRÉVENTION.

L’une d’elles, le pack « safety day », conçue et animée par ACTA PRÉVENTION est une journée entièrement dédiée à la sécurité routière. À la fois conviviale et interactive, cette journée fédère les équipes autour des enjeux de la prévention routière, renforçant ainsi la cohésion tout en sensibilisant chacun aux dangers réels de la route.

Deux animations sont proposées :

Le pack « Safety day » : il s'agit d'une prestation sur une journée, se déroulant dans l'entreprise, avec l'organisation de différents espaces : conduite éco-responsable, simulation d’alcoolémie, simulation de fatigue, gonflage des pneus ;

Le pack « Safety Day + voiture tonneau + Test choc : à l'animation du pack "Safety Day" sur une journée, s'ajoutent la mise à disposition d'un dispositif de voiture tonneau et d'un second dispositif de test choc (mise en situation d'un choc).

De nombreux chefs d’entreprise du BTP se sont emparés du sujet à l’instar de l’entreprise ASSELINE qui a fait de la prévention du risque routier une cause majeure au sein de son entreprise et a accepté de raconter cette journée.

Pour lire le témoignage de l’entreprise ASSELINE sur la journée organisée dans ses locaux, cliquez ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app