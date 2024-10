HIMACS “Sanremo” au Stars@Mercedes-Benz Store, pour une expérience unique de la marque à l’étoile

Tout le monde connaît Mercedes-Benz, la marque automobile à l'étoile, même ceux qui ne s'intéressent pas aux voitures. Elle a toujours été considérée comme spéciale et occupe aujourd'hui une place établie dans la catégorie des voitures de luxe. Pour répondre encore mieux aux exigences et aux demandes individuelles de ses clients, Mercedes-Benz Automobil AG a conçu un nouveau concept de magasin. Le premier showroom de ce type destiné à présenter ces véhicules haut de gamme a ouvert ses portes à Tokyo à la fin de l'année 2022. L'entreprise souhaitait également rendre les salles d'exposition européennes de ses marques Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Classe G plus exclusives. Elle a donc décidé d'ouvrir le deuxième magasin au monde à Zurich. Depuis fin mars 2024, les clients peuvent découvrir les différents univers des sous-marques dans deux salles d'exposition d'une superficie de 72 et 276 mètres carrés. La lumière et les éléments de design sont adaptés en fonction du véhicule phare présenté à ce moment-là - seules les dernières stars de l'univers automobile sont sous les feux de la rampe.

Des matériaux et des intérieurs singuliers

Des éléments et des matériaux intérieurs de qualité supérieure ont été utilisés dans le cadre du projet, afin de répondre aux attentes les plus élevées des clients suisses. Pour les tapis, les rideaux, les luminaires et les sièges, seules des marques réputées ont été utilisées, ce qui met parfaitement en valeur cette expérience luxueuse unique. Le look a été complété par le matériau Solid Surface HIMACS, dans la nuance « Sanremo » de la gamme de couleurs Aurora de la collection LX Hausys Marmo. Il a été utilisé pour créer de grands bureaux et leurs panneaux muraux avec écrans intégrés, où les clients peuvent profiter d'une expérience personnelle et exclusive tout en étant conseillés pour l'achat de la voiture de leurs rêves. Oberhaizinger GmbH, de Julbach en Bavière (Allemagne), l'entrepreneur général responsable de la construction du magasin et réputé pour son expertise dans les projets mettant l'accent sur l'identité de la marque, a choisi HIMACS après mûre réflexion.

« Nous sommes spécialisés dans les projets de ce type, dans le secteur haut de gamme. Mercedes-Benz nous a demandé de fournir une solution complète pour le showroom. Comme pour chaque projet de cette envergure, toutes nos équipes utilisent toujours les meilleurs matériaux disponibles pour répondre à cette attente. En toute logique, HIMACS fait partie de notre portefeuille de matériaux », déclare Stefan Wiesmeier, chef de projet pour les magasins Mercedes-Benz chez Oberhaizinger. Le matériau se compose de minéraux naturels, d'acrylique et de pigments, ce qui permet de créer une surface lisse, non-poreuse et visuellement parfaite, répondant aux normes les plus élevées en termes d'esthétique, de finition, de fonctionnalité et d'hygiène. Comparé aux matériaux conventionnels, HIMACS offre de nombreux avantages. En termes de durabilité, il est comparable à la pierre, mais lorsqu'il s'agit de le travailler, il se rapproche du bois. Le matériau est facile à nettoyer et à réparer, en particulier lorsqu'il est exposé à un trafic important dans les locaux

commerciaux. Après comparaison des échantillons, le choix final s'est porté sur HIMACS,

qui répondait parfaitement aux exigences du client en termes de qualité de surface et de finition. « La possibilité d'intégrer ces caractéristiques particulières pour l’installation électrique, tels que des passages de câbles et des passe-câbles encastrés, ou des tiroirs, a été un autre facteur décisif », poursuit Stefan Wiesmeier. Rosskopf + Partner AG a assuré la finition précise et esthétique.

Les aurores boréales rencontrent l'étoile Mercedes

Le choix de la teinte « Sanremo » est tout à fait approprié pour le Stars@Mercedes-Benz- Store : elle fait partie de la gamme de couleurs Aurora de la collection HIMACS Marmo. Cette collection s'inspire de la beauté des aurores boréales. Leur aspect marbré se caractérise par un mélange de teintes subtiles et de caractère, ainsi que de textures douces. Les nuances imitent les mouvements fluides du ciel et ses spectacles naturels. Le « Sanremo » en particulier, avec ses veines noires spectaculaires, crée un contraste saisissant et une apparence singulière. Dans le magasin Stars@Mercedes-Benz de Zurich, il marie parfaitement les éléments intérieurs clairs et sombres, créant un jeu unique de lumière et de couleurs et faisant briller un peu plus la marque à l'étoile dans l'univers de l'automobile.

Projet : Stars@Mercedes-Benz Store

Lieu : Zurich, Suisse

Planification et agencement général : Oberhaizinger GmbH, Allemagne

Fabrication : Rosskopf + Partner AG, Allemagne

Matériau : HIMACS M605 Sanremo, LX Hausys

Éléments en HIMACS : bureaux et murs (avec écrans intégrés)

Fauteuils : COR (Alvo)

Éclairage : Zumtobel

Revêtement de sol : JAB (Cosmic 3707/592)

Rideaux : Christian Fischbacher (Athens 2829)

Photographie : © Tomislav Vukosav