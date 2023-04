Annoncé par le gouvernement début octobre, le plan de sobriété énergétique préconisait des économies d’énergies dans le bâtiment pour cet hiver, marqué par la crise énergétique, entre hausses des prix et pénuries de gaz sur fond de guerre russo-ukrainienne.

Premier levier encouragé par le gouvernement : les éco-gestes manuels, entre la campagne de sensibilisation « Je baisse, j’éteins, je décale » et la mobilisation du dispositif EcoWatt.

« Cette expérience grandeur nature a déjà permis d’obtenir, selon RTE, 9% d’économies d’énergie en un temps record ! » rapporte, enthousiaste, la filière électrique représentée par différentes organisations (CAPEB UNA3E, GIMELEC Bâtiments, IGNES, SERCE, COEDIS, UFE, FFIE). Dans leur retour d’expériences livré mardi 18 avril, les professionnels de la filière notent également une « demande croissante de l’auto-consommation (en lien avec le développement du photovoltaïque et la recharge de véhicules électriques), ainsi que le retour de la gestion de la puissance dans les bâtiments pour répondre aux signaux tarifaires et de flexibilité ».

Entre 15 et 30 % d’économies possibles grâce aux systèmes de pilotage

Car pour s’inscrire de manière durable, en hiver comme en été, et ainsi « éviter les effets rebonds », « il est nécessaire de passer de l’écogeste manuel à l’écogeste technique », expose la filière électrique. Et à l’échelle du bâtiment, cela se traduit par une diversité de solutions : réduits de nuit, matériaux d’isolation favorisant l’inertie, thermostats connectés, détecteurs de présence ou de luminosité…

« Cela rendra cette optimisation énergétique dans les bâtiments d’autant plus tolérée par les Français/occupants, qu’elle se fera sans perte de confort ni sentiment de déclassement. Et pour atteindre au quotidien les performances, en consommant moins et au bon moment, cette recherche d’économie doit aussi s’accompagner de moyens humain et organisationnel », défendent les professionnels de l’électrique, selon qui, les potentielles économies d’énergies liées oscilleraient entre 15 et 30 %.

D’autant que le dernier trimestre 2022, le marché des solutions de pilotage enregistre un bond dans ses ventes, plus précisement de 15 % dans la catégorie solutions de pilotage du chauffage en résidentiel, selon IGNES. En tertiaire, la progression était de 22 %, selon le GIMELEC. Autre chiffre : 1 thermostat vendu sur 2 au T4 2022 était connecté, contre moins de 1 sur 3 au T1 2022.

Mais pour la filière électrique, « le défi reste immense », alors que l’équipement des bâtiments en solutions de pilotage est de 12 % dans le résidentiel et de 6 % pour le tertiaire de plus de 1000 m2.

La sobriété, une notion à davantage introduire dans les aides et réglementations

Si la filière électrique relaie fortement la campagne de sobriété auprès des entreprises, de la clientèle et du grand public, son action porte aussi sur le recrutement et la formation, afin de massifier les solutions de pilotage dans les bâtiments à horizon 2030.

« Un objectif qui ne pourra être atteint sans un plan d’action et d’investissement ambitieux », estiment les organisations représentantes, qui ont profité de leur bilan pour présenter cinq recommandations en ce sens.

La filière électrique encourage d’abord l’amélioration du taux d’équipement et l’appel d’un professionnel pour optimiser les performances, avec des procédures systématiques (mise en place de plans de sobriété, intégration d’un « lot pilotage/smart du bâtiment », recours au commissionnement).

La sobriété doit être introduite dans les aides financières à la rénovation énergétique (CEE, programme OSCAR, MaPrimeRénov’…) mais également dans les diagnostics de performance énergétique (DPE), qui doit proposer des solutions optimisant les consommations.

À cela s’ajoutent une sensibilisation aux écogestes techniques (campagne, guide de bonnes pratiques) et le positionnement du bâtiment en tant que réserve de flexibilité pour le système énergétique (incitation économique, culture de la puissance, stockage…).



