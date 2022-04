Wallis&Outdoor® design by Dank Architectes, une collection unique de pergolas alu aux couleurs de la nature

Profils Systèmes, spécialiste de la menuiserie aluminium « Made in France », en collaboration avec le cabinet Dank Architectes vous propose le premier concept de pergolas aluminium personnalisables à tabliers colorés, directement inspiré de la nature, pour le marché individuel, collectif et les CHR.

Un constat, toutes les pergolas se ressemblent…

Avec la pergola alu Wallis&Outdoor® design by Dank Architectes, Profils Systèmes fait le pari de sortir la pergola de son aspect industriel et métallique, de ses coloris plus ou moins froids et uniformes, de son côté figé et standard.

Un concept, inspiré de la nature…

S’inspirer des rayons du soleil qui traversent le feuillage d’un arbre sous une brise d’été légère, se laisser bercer et rêver à de nouvelles sensations, ressentir les ambiances générées par ces rayons de soleil ... C’est au travers de la réinterprétation de ces effets qu’ont été élaborés le concept et ces collections inédites.



L’enjeux de ce concept est de provoquer des réactions sensorielles et émotionnelles grâce au réglage de trois paramètres : la couleur, la nuance et la combinatoire.

Sand, Sunny, Forest, Celest, Havane, Pure

Wallis&Outdoor® design by Dank Architectes se décline selon 6 modèles originaux et chromatiques et sur toute la gamme de pergolas aluminium Profils Systèmes : pergola alu bioclimatique (1ère pergola en France homologuée par le CSTB), pergola à lames rétractables, pergola à lames fixes ou encore pergola manuelle.



Les solutions sont infinies pour offrir un espace modulable à souhait, qui permettra de jouer avec les ombres et la lumière pour créer des ambiances lumineuses au fil des saisons !



La collection Wallis&Outddor® design by Dank Architectes offre bien plus que du confort, elle fait profiter des effets que la nature et la lumière subliment, ressentir les ambiances créées par la lumière naturelle, et procure émotions et bien-être.

Points forts

6 modèles inédits et exclusifs de pergolas aux couleurs de la nature

6 modèles déclinables sur toute la gamme de pergolas aluminium Wallis&Outdoor ® : pergola bioclimatique à lames orientables homologuée par le CSTB, pergola à lames rétractables, pergola à lames fixes...

: pergola bioclimatique à lames orientables homologuée par le CSTB, pergola à lames rétractables, pergola à lames fixes... Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans

Fabrication Française

