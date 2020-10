La construction modulaire est un mode constructif de plus en plus en vogue dans le BTP, qui répond à des besoins variés. Containers Solutions est spécialisé dans la construction modulaire et propose son expertise pour de nombreux chantiers, de la base vie de chantier à la construction de bureaux et sièges sociales, écoles, en passant par les bâtiments techniques et de stockage.

Un mode constructif révolutionnaire

Le bâtiment modulaire permet de construire une structure en assemblant entre eux différents modules préfabriqués en usine. En fonction du cahier des charges, ces modules peuvent être équipés dès la phase de fabrication en usine (en revêtements, plomberie et électricité…).



Ces modules sont ensuite livrés et assemblés directement sur site pour former la structure modulaire finale. Mieux encore, ces modules peuvent être déplacés et réassemblés pour s’adapter en temps réel à différents types de besoins.



La construction modulaire est donc de plus en plus sollicitée grâce à la qualité de ses matériaux, sa durabilité et son caractère modulable.

Les avantages de la construction modulaire

La construction modulaire peut être utilisée pour de nombreuses structures, qu’il s’agisse d’installation professionnelles (bureaux, commerces…) ou d’habitations (logements, habitations légères de loisirs). Elle offre de nombreux avantages, le premier étant sa rapidité d’exécution et la réduction des coûts.



En effet, le fait que les modules soient fabriqués et équipés en usine avant leur livraison sur site permet de réduire considérablement les coûts du chantier puisque le bâtiment est déjà quasiment achevé lorsqu’il arrive sur le chantier. La rapidité d’assemblage sur site permet de plus un gain de temps considérable grâce à la réduction des délais.



De plus, il s’agit d’un mode constructif bon pour l’environnement, qui produit beaucoup moins de déchets que la construction traditionnelle.



Enfin, comme son nom l’indique, la construction modulaire permet de moduler et de faire évoluer le bâtiment dans le temps en fonction des besoins, en offrant la possibilité d’ajouter, de retirer ou de déplacer les modules.

L’expertise de Containers Solutions

L’entreprise spécialisée Containers Solutions a mené de nombreux projets de construction modulaire au cours de ses 10 ans d’existence. Elle est de plus en plus demandée par des clients variés qui souhaitent bénéficier des nombreux avantages offerts par ce mode de construction.



Depuis plus de 10 ans, Containers Solutions a conçu et développé de très nombreux projets en construction modulaire. De plus en plus de clients nous sollicitent pour des projets complexes, techniques ou demandant une forte adaptation et expertise en construction modulaire.



Parmi ces projets, Containers Solutions a notamment fourni des structures modulaires pour des locaux professionnels d’entreprises, des installations de chantier (bases vie, bungalows de chantier…) ou encore des locaux techniques tels que des data center.



L’entreprise intervient également beaucoup à l’international, la rapidité d’exécution de la construction modulaire étant utile dans certaines zones où les conditions humanitaires demandent à agir rapidement.



Ces nombreux domaines d’applications font que la construction modulaire peut s’adapter à de nombreux besoins et à des clients variés, en leur offrant des avantages non-négligeables par rapport aux modes constructifs conventionnels.

