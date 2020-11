Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises du bâtiment doivent faire face à de nombreuses difficultés liées aux mesures de chômage partiel et autres contraintes qui découlent de la baisse d’activité. En tant qu’entreprise de gestion sociale et de la paie, BRZ est mobilisée pour vous accompagner dans ce nouveau quotidien et faciliter vos démarches.

Un secteur durement touché par la crise

La crise sanitaire qui touche le pays depuis plusieurs mois, le confinement qui s’en est suivi et désormais les couvres feu impactent largement la vie économique, et ce dans de nombreux secteurs. Le bâtiment n’est malheureusement pas épargné.



Pour les chantiers qui ont pu être poursuivis, les nouvelles contraintes matérielles et financières sont nombreuses. En plus des problèmes d’approvisionnement provoquant des ralentissements, les entreprises du bâtiment doivent désormais respecter certaines conditions afin de protéger la santé de leurs salariés.



Une démarche de prévention, intégrée au document unique d’évaluation des risques (DUER), doit désormais être mise en place. Elle inclut des mesures visant à limiter les risques de contamination, telles que le port du masque, l’utilisation de gants, le respect des distances de sécurité entre les salariés ou encore l’utilisation d’un seul véhicule par ouvrier.



Ces mesures obligent les entreprises à réorganiser leurs chantiers et pèsent un peu plus encore dans leur charge financière et organisationnelle.



Face à ces contraintes, les entreprises du bâtiment ont bien souvent dû mettre en place une activité partielle.

Chômage partiel, passage obligé pour les entreprises du bâtiment et leurs salariés

Quand il est impossible pour une entreprise d’assurer un fonctionnement normal de son activité, la mise en place du chômage partiel devient indispensable.



En effet, l’activité partielle (ou chômage partiel) intervient lorsqu’une entreprise doit réduire voire arrêter son activité. Le salarié reçoit alors une indemnité versée par son employeur qui sera, par la suite, prise en charge par l’État. Limitée à 1000 heures par an et par salarié, cette mesure permet d’éviter des licenciements et de réduire les charges qui pèsent sur les entreprises en difficulté.



Cependant, cette démarche de chômage partiel présente des inconvénients, que ce soit pour le salarié ou l’entreprise. En effet, le salarié en chômage partiel perçoit une indemnité à hauteur de 84 % de son salaire net. Pour les entreprises, les contraintes sont à la fois financières et organisationnelles. Contraintes de trésorerie, démarches administratives supplémentaires, décisions sociales difficiles et risques de tensions en interne font maintenant partie de leur quotidien.



Chez BRZ, entreprise spécialisée dans la gestion des entreprises du bâtiment et des travaux publics, le constat est sans appel. « Au cours des derniers mois, nous avons constaté une forte demande de nos clients dans la mise en œuvre de l’activité partielle. Nous avons d’ailleurs dû mettre en place une ligne directe afin de centraliser les nombreuses demandes de nos clients. » Indique Nicolas Dubois, responsable du pôle social de BRZ France.

Des professionnels et des outils pour une meilleure gestion de la crise

BRZ accompagne et optimise les performances de gestion de 650 entreprises du BTP à travers le territoire. Pour faire face à la demande exceptionnelle des clients souhaitant appliquer une activité partielle, les professionnels de BRZ ont assuré une continuité des services à distance pendant tout le confinement.



Gestion de la paie, études de prix, suivis de chantier, planification des ressources, approvisionnements ou encore comptabilité, les nombreuses solutions offertes par BRZ facilitent en effet l’organisation administrative et sociale des entreprises, pour leur permettre de se concentrer sur l’essentiel.



Toutes les dernières évolutions de réglementation et spécificités liées au chômage partiel sont prises en compte dans la gestion de la paie, quelle que soit la taille de l’entreprise. En plus d’accompagner les entreprises du BTP dans la mise en place du chômage partiel, les équipes de BRZ sont là pour répondre à toutes les questions de gestion sociale qui peuvent émerger durant cette crise.



En cas d’absence prolongée du salarié en charge de la paie (congé maladie ou congé maternité par exemple), BRZ offre également la possibilité de prendre en charge en externalisation la paie de l’entreprise et ce, jusqu’au retour du salarié.



Enfin, en tant qu’éditeur de solutions de gestion (ERP), BRZ permet aux entreprises du bâtiment d’avoir une vision claire et en temps réel de leur activité pour une meilleure capacité d’adaptation dans ce contexte si particulier.

Pour en savoir plus exit_to_app