CROSILUX® 2.0 et 2.0 Light : 2 types de profilés pour garde-corps tout en verre répondant à des exigences élevées de sécurité (ERP)

CROSILUX® 2.0 et CROSILUX® 2.0 Light sont des systèmes de garde-corps tout en verre encastré en pied dans un profilé en aluminium de manière continue, sans potelet, avec ou sans main-courante de confort. Les profilés se fixent en nez de dalle ou sur dalle, et conviennent aussi bien aux réalisations intérieures qu’extérieures. La pose du verre ne demande aucun perçage.

CROSILUX® 2.0 est un profilé pour garde-corps tout en verre du type ERP qui peut être installé dans un environnement de locaux privés, d’habitations, de bureaux et d’espaces recevant du public.

CROSILUX® 2.0 répond aux critères du Cahier 3034 du CSTB et est soumis à l’Avis Technique n°2.1/15-1694_V3 publié le 9 octobre 2018.



CROSILUX® 2.0 Light du type ERP, est un profilé alvéolaire plus léger et le profilé est plus simple à manutentionner et à mettre en œuvre sur les chantiers.

CROSILUX® 2.0 Light répond aux critères du Cahier 3034 du CSTB et est soumis à l’Avis Technique n°2.1/19-1801_V1 publié le 6 novembre 2019, et couvre de nombreuses possibilités en terme d’épaisseur et type de vitrage.

Le gros avantage de ces deux profilés est sa simplicité de pose puisque la mise en place du verre ne requiert l’intervention d’un professionnel que sur le côté intérieur du garde-corps.

Une grande variété d’options permet à CROSO France de répondre à toutes les exigences et à l’esthétique recherchée pour permettre d’adapter le profilé à tous les supports (différents capots, socles pour montage surélevé et déporté, socle élargi pour montage surélevé, main courante, éclairage LED intégré, ...).

Photo à la une : FLORESCO - nouveau siège d’ UBISOFT - Profil Crosilux light déporté sur patte en Z - Client : TSM - Archi : [GOES]-PERON ARCHITECTES S.A.S