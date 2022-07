Décollage réussi pour la Marketplace Bricoman !

Bricoman, enseigne multi-spécialiste du Groupe Adeo pour les professionnels du bâtiment, monte en puissance avec le lancement de sa Marketplace sur bricoman.fr en janvier dernier ! L’enseigne de 38 magasins pour 2.300 collaborateurs continue sa transformation omnicanale dans le but de toujours mieux servir ses clients.

Avec sa Marketplace, Bricoman offre toujours plus de solutions pour répondre à l’ensemble des problématiques des chantiers de construction et rénovation avec la même exigence qu’en magasin : des produits des grandes marques du bâtiment, disponibles en livraison à domicile ou sur chantier et toujours au meilleur prix.



Avec l’ajout des 90 premiers marchands partenaires proposant 60.000 offres, déjà en ligne, Bricoman propose désormais 120.0000 produits pour répondre aux besoins de tous ses clients professionnels. A fin 2021, Bricoman proposait 20.000 références disponibles immédiatement en magasin et en stock chantier ainsi que 40.000 références supplémentaires sur commande.



“Uniquement des produits professionnels, en cohérence avec notre cible clients”, c’est la maxime qui anime l’intégration de marchands partenaires nous confie Edouard Roussel, Leader Marketplace chez Bricoman :



“Nous ciblons des marchands qui sont animés par les mêmes valeurs que Bricoman et avons un cahier des charges sélectif. Pour rejoindre la Marketplace Bricoman un marchand doit avoir :

une offre de produits répondant aux besoins de nos clients professionnels,

un service client réactif et

le souci du respect des délais de livraison annoncés sur bricoman.fr.

Le but de notre Marketplace, développée en partenariat avec MIRAKL (éditeur français leader sur le marché des solutions marketplace), est de proposer une couverture toujours plus importante des besoins de nos clients, Entreprises Générales de Bâtiment dans leur chantier de construction, rénovation et entretien. Ils trouveront ainsi des réponses très spécifiques à des besoins très spécifiques sur bricoman.fr et ceci en ajout de la réponse à l’ensemble de leurs besoins plus récurrents qu’ils peuvent toujours trouver en quantité chantier stockée dans nos magasins.



Le choix et la disponibilité des produits sont des éléments très importants pour nos clients Artisans du bâtiment. En ouvrant sa Marketplace, Bricoman répond à ces enjeux en visant de couvrir 100% des besoins de ses clients avec l’ajout de nouvelles marques professionnelles (De Dietrich, Milwaukee, Saunier Duval, Geberit, Hager ou Atlantic par exemple) et la promesse d’une livraison rapide partout en France directement sur leurs chantiers. La mise en place de la Marketplace vient ainsi renforcer les engagements* de la marque Bricoman sur la disponibilité produit, le prix et la rapidité.



Notre objectif 2022 est de référencer 300 marchands partenaires grâce auxquels nous aurons une offre de produits commandables sur bricoman.fr supérieure à 200 000 références d’ici fin 2022.”

Comment ça marche ?

Toutes les offres magasin et marketplace sont visibles sur bricoman.fr. La mention “vendu par” est désormais indiquée sur chacune des fiches produits ainsi que les modes de livraison pour que le client puisse distinguer facilement ce qui est en “Exclu web” et ce qui est disponible dans l’un des 38 magasins Bricoman.

Comment devenir marchand ?

Bricoman recherche des marchands partenaires professionnels, fournisseurs ou revendeurs de produits de gammes professionnelles, qui sont animés par la satisfaction client. Rendez-vous sur notre site pour prendre contact avec nos équipes Marketplace.



* Prix constaté au 25/04/2022

