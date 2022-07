Des portes blindées Dierre France pour la réhabilitation d’un immeuble parisien

Dierre France, c’est le spécialiste de la fermeture et des portes blindées anti-effraction alliant design, sécurité, et pouvant équiper tous types de bâtiments : publics ou privés, neufs ou en rénovation.

C’est justement dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble d’habitations dans le 15ème arrondissement de Paris que le groupe Eiffage Construction a fait appel à Dierre France pour la fourniture de 267 portes palières anti-effraction.



Ainsi, 2 principaux modèles de portes anti-effraction ont été fournis : d’une part, la référence Firecut New Asso avec serrure A2P**, une porte 1 vantail qui allie résistance au feu pendant 30 minutes (selon la norme européenne EN 1634 – coupe-feu intérieur) et des propriétés anti-effraction (Classe 3 selon la norme EN 1627). D’une autre part, le modèle Synergy Firecut a également été sélectionné pour ce projet. Il s’agit d’une porte aux caractéristiques techniques similaires (coupe-feu 30 minutes, anti-effraction, serrure A2P** selon certificat CNPP n°35.246) mais cette fois-ci avec double vantaux.



Ces 2 modèles, qui sont des références incontournables chez Dierre France, ont été réalisés sur-mesure pour répondre à la perfection à la demande du client et s’implanter parfaitement dans leur nouvel environnement. Ainsi, les portes sont toutes équipées de carénages baguettes, de charnières réglables micron avec couvre-charnières, d’un microviseur et d’un entrebâilleur. Du côté des revêtements, elles sont habillées d’un revêtement intérieur blanc RAL 9010, afin de s’accorder avec n’importe quelle décoration intérieure, et à l’extérieur d’un revêtement lisse 7mm finition okoumé teinté avec moulures. Sur ces revêtements ont été ajoutés des kit béquille / bouton fixe bronze gamme Dierre Design sur rosace bronze Giugiaro avec plaque interne pour cylindre européen.



Sur les Synergy Firecut double vantaux, le bouton fixe extérieur a été remplacé par une crémone intégrée dans le vantail semi-fixe avec commande centrale.



Ces portes sont également très intéressantes en termes de caractéristiques techniques. Outre leur résistance au feu et à l’effraction, elles offrent également des performances en termes d’isolation thermique (1.3W/m².K pour les Firecut New Asso / 1.8 W/m².K pour les Synergy Firecut), d’affaiblissement acoustique (Rw 39 dB / Rw 40 dB) et de perméabilité à l’air (Classe 3 / Classe 2) selon la norme UNI EN 1026 – EN 12207).



Ce chantier est l’exemple parfait qui prouve une fois de plus que Dierre, au-delà d’apporter une sécurité maximale grâce à ses portes hautes performances, apportent également esthétisme et modernité à l’environnement dans lequel elles sont installées.



