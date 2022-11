CUPACLAD : un bardage durable et esthétique en ardoise naturelle

Les systèmes CUPACLAD sont nés du besoin d’adapter l’ardoise naturelle aux tendances architecturales actuelles et aux nouvelles exigences pour des constructions plus écologiques et plus durables.

Une école moderne et accessible

Le système CUPACLAD 101 Login apporte sérénité et équilibre. Il se combine parfaitement avec d’autres matériaux en faisant ressortir l’inimitable texture et éclat de l’ardoise naturelle. Le système utilise une fixation invisible, c’est-à-dire, sans crochet. Au-delà du choix esthétique, il y a bien une logique d’usage et une réponse à un besoin de sécurité pour les enfants.

La créativité au service du commerce

Le système CUPACLAD 101 Random est synonyme de créativité. Il apporte aux façades un design original qui bénéficie de la durabilité de l’ardoise naturelle. « Ça faisait assez longtemps que dans nos projets on cherchait justement une manière de traiter l’ardoise en bardage. Quand on a vu ce nouveau produit proposé par CUPA PIZARRAS, on a été emballé », raconte l’architecte.

Un bardage pour améliorer la performance énergétique

CUPACLAD dynamise l’aspect extérieur du bâtiment tout en permettant d’optimiser la performance énergétique. L’ardoise est le matériau traditionnel de la région et le règlement urbain le privilégie, tout naturellement. Grâce à CUPACLAD, l’architecte a trouvé la solution pour cette maison qui combine brique et ardoise naturelle tout en créant une esthétique originale et moderne.