WEBER lance un nouveau produit éco-conçu, weber éco mortier, qui intègre 20% de résidus de production

Leader mondial des mortiers industriels, Weber confirme son engagement en faveur de la construction durable en renforçant encore sa gamme de produits «éco-engagés». Destiné aux travaux de maçonnerie générale, le nouveau weber éco mortier intègre 20% de résidus de production, récupérés et valorisés, présente un impact environnemental réduit (-35% d’émissions de CO2¹) et affiche une fabrication Origine France Garantie favorisant les circuits-courts. Il dispose d’une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)² individuelle.

La formulation exclusive de weber éco mortier fait en effet appel, aux côtés des traditionnels ciment et sable, à des résidus de production d’autres mortiers, qui, s’ils n’étaient pas ainsi revalorisés, termineraient en décharge. Weber a ainsi investi pour adapter son outil industriel de Sorgues (84) afin de récupérer ces résidus et les réintroduire dans la fabrication de weber éco mortier. Au total, pas moins de 600 tonnes par an de résidus de production pourraient ainsi réinjectées dans le process, ce qui au-delà de limiter les déchets, réduit également la consommation de matières premières primaires.



Par rapport à un mortier traditionnel (comme le weber mortier), la production de weber éco mortier éco permet une diminution de 35 % des émissions de CO 2 . Weber confirme également sa démarche de proximité et sa volonté de limiter l’empreinte carbone liée au transport en proposant ce nouvel éco-engagé au marché local du Sud-Est de la France.



Soulignons que les performances environnementales de ce dernier né de la gamme GO TP se doublent de performances techniques optimales. Polyvalent, il s’utilise pour les travaux de maçonnerie, le montage de blocs et briques, le rebouchage de trous ou encore le scellement de poteaux, boîtes aux lettres, clôtures… Sa faible absorption d’eau garantit une excellente durabilité.



« Le développement du weber éco mortier est la réponse à un challenge environnemental ainsi qu’à un besoin du marché. Nous avons suivi une vraie démarche d’éco-innovation et impliqué dans ce projet toutes les fonctions de l’entreprise : industriels, EHS, R&D, marketing, commerce, etc. » explique Steven Van Den Broecke, Responsable de la gamme Gros-Oeuvre chez Weber.



Caractéristiques techniques weber éco mortier :

Classification : mortier performanciel M10 (10 MPa à 28 jours) selon NF EN 998-2 : 2016

Conditionnement : sac de 25 kg

Granulométrie : 0-2,5 mm

Gâchage : 3 litres d’eau par sac

Taux de gâchage : 12,5%

Épaisseur d’application : 0,5 à 4 cm

Consommation : 19 kg/m² pour 1 cm d’épaisseur

1 - par rapport à un mortier à maçonner traditionnel (weber mortier)

2 - disponible sur le site www.fr.weber et sur www.inies.fr

