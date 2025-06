Daikin Altherma : chauffage éco et confort au quotidien

Les PAC Daikin se distinguent par leur efficacité énergétique et leur faible impact environnemental. Elles utilisent des énergies renouvelables (air, eau) et restituent davantage d’énergie qu’elles n’en consomment, réduisant ainsi les émissions de CO₂.

Une gestion simplifiée grâce aux outils digitaux Daikin

Tous les modèles de la gamme Daikin Altherma sont pilotables à distance via l'application Onecta, disponible sur Google Play et l'App Store. Cette solution permet aux utilisateurs de :

Régler la température intérieure à tout moment,

Programmer les plages horaires de fonctionnement,

Suivre leur consommation énergétique en temps réel.

Les PAC sont également compatibles avec les enceintes connectées Google Home et Alexa, pour un pilotage vocal simple et intuitif.

Jusqu’à 10 ans de garantie pour une tranquillité d’esprit totale

Daikin propose aux particuliers une garantie commerciale jusqu’à 10 ans pièces, sous réserve de souscription à un contrat d’entretien avec une visite annuelle par un professionnel. Cette garantie est un gage de fiabilité et d’accompagnement sur le long terme.

Les démarches sont accessibles en ligne sur la plateforme Stand By Me, dès la mise en service de la pompe à chaleur.

Des services client certifiés 100 % France

Daikin France s’engage pleinement dans la qualité de service. Tous les services d’assistance avant et après-vente sont localisés en France, avec :

90 collaborateurs internes,

70 techniciens externes partenaires.

Depuis 2024, Daikin a engagé une démarche de labellisation AFNOR pour attester de cette implantation nationale. Résultat : les labels AFRC Relation Client 100 % France et Service France Garanti ont été obtenus pour 4 ans, à la suite d’un audit approfondi.

Deux showrooms à Nantes et Lyon pour tester les solutions en conditions réelles

Daikin offre aux particuliers la possibilité de visiter ses showrooms résidentiels situés à Nantes et à Lyon. Ces espaces reproduisent un logement réel équipé de solutions Daikin, pour tester le confort, le silence et l’intégration esthétique des unités intérieures et extérieures.

Les visites se réservent directement sur le site daikin.fr, via l’onglet « Showroom ». Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, une visite virtuelle est également disponible.

