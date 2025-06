Fenêtres DPP-70 LumiaLine : jusqu'à 22 % de lumière en plus

La série DPP-70 LumiaLine combine tout ce que vous recherchez dans les fenêtres modernes en PVC: nos menuiseries sont inspirées par le confort, la qualité et la performance.

Une chaleur douillette pour des intérieurs pleins de lumière

Une isolation thermique efficace, un bien-être amélioré, des factures d’électricité quotidiennes réduites....

Le succès de notre série DPP-70 LumiaLine est dû à la conception spéciale du dormant, qui offre jusqu’à 22 % de lumière en plus par rapport aux fenêtres PVC standard.

Nous les recommandons non seulement pour les nouveaux investissements mais aussi pour la rénovation de bâtiments plus anciens où les options de conception sont limitées.

Il s’agit d’une solution extrêmement efficace et économique qui ne nécessite pas d’agrandir les ouvertures de fenêtres existantes ni de modifier l’ensemble de la façade pour profiter pleinement des avantages d’une menuiserie moderne et rentable.

Économie d’énergie et confort au quotidien

Les fenêtres DPP-70 LumiaLine se distinguent par de très bons paramètres d’isolation thermique dans leur catégorie : un coefficient Uw de 0,96 W/m²K (pour une fenêtre de 1230x1480 et un vitrage 4/14/4/14/4 CR Ug=0,6).

Comment nous l’avons atteint ? Le profilé robuste de classe A, le vitrage rempli de gaz noble et l’étanchéité élevée du système permettent de réaliser de réelles économies de chauffage et d’améliorer l’efficacité énergétique de la maison ou de l’investissement.

Grâce à l’utilisation de la microventilation et au basculement de l’ouvrant à quatre niveaux, l’utilisation quotidienne des fenêtres DPP-70 est extrêmement pratique, confortable et sûre pour les personnes qui vous sont proches. La circulation appropriée de l’air permet de maintenir un microclimat sain dans les pièces, sans courants d’air ni pertes de chaleur indésirables.

Parce que le style compte pour nous

Vous rêvez d’un design inhabituel et hautement personnalisé ? Ne cherchez plus, nous proposons les dormants expressifs et fins de la série DPP-70 dans plus de 30 couleurs et finitions, y compris des variantes imitation du bois.

Nos menuiseries seront un accent décisif pour souligner le corps de votre maison passive, mais aussi la classe d’un bâtiment rénové dans un entourage plus traditionnel.

Les fenêtres DPP-70 LumiaLine à haute efficacité énergétique c’est...

jusqu’à 22% de lumière naturelle en plus dans vos intérieurs,

un choix économique,

un matériau de haute qualité - le PVC,

un profilé isolant de classe A à 5 chambres,

un double vitrage à économie d’énergie (standard),

remplissage au gaz noble,

quincaillerie fonctionnelle avec une microventilation,

et un mécanisme de basculement à quatre niveaux pour votre confort.

Et tout cela dans des couleurs tendance et inspirantes.

Pour en savoir plus exit_to_app