Dalles perméables OCITY : innovation écologique pour Parkings et Voies Urbaines

Les dalles perméables OCITY ne se contentent pas d'offrir une solution révolutionnaire pour les parkings et les voies de circulation urbains, elles transcendent les frontières entre la ville et la nature. Leur design ingénieux facilite l'infiltration des eaux pluviales dans le sol, assurant stabilité et durabilité. Ces dalles carrossables et esthétiques répondent aux normes réglementaires, créant des surfaces perméables aussi bien en milieu urbain qu'en zone périurbaine. Elles représentent une avancée majeure pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle, préservant les milieux naturels tels que les aménagements en bord de parc naturel, de lacs et étangs. Les dalles OCITY s'intègrent harmonieusement à un environnement naturel et protégé, mettant fin au règne du "tout bitume" et offrant des solutions durables pour des espaces urbains responsables.

La fin du « tout bitume »

Les dalles PAV65 et NGR65, conformes aux normes, permettent la création de surfaces perméables dans les nouvelles constructions. La gamme OCITY propose des dalles esthétiques et carrossables, mettant fin au règne du tout-bitume. En associant la dalle pavé (PAV65) à la dalle NGR65, accueillant gazon ou graviers, il est possible de créer des surfaces stables et mixtes, résolvant diverses problématiques telles que la stabilisation des sols, l'intégration du végétal et l'esthétisme.

Une combinaison parfaite entre 2 dalles

La dalle PAV65, conçue pour les pavés, offre une solution idéale pour la circulation des véhicules légers et la délimitation des places de parking. La dalle NGR65, avec ses dimensions de 500x500 mm et 65 mm d'épaisseur, permet la réalisation de parkings perméables et favorise la végétalisation urbaine. La géométrie innovante de la dalle NGR65 offre un développement du gazon en trois dimensions, favorisant ainsi la longévité du gazon.

Des matériaux recyclés et recyclables

Privilégiant des matériaux recyclés et recyclables, les dalles OCITY s'inscrivent dans une démarche durable. Ces produits représentent une avancée majeure pour une urbanisation plus responsable. Contactez notre cellule études et dimensionnements pour concrétiser vos projets. Nos produits sont vendus exclusivement aux professionnels du secteur.

