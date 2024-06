Deceuninck renforce sa présence sur les marchés grâce à la prescription

La base de travail réside sur la confiance, la démonstration et la pertinence pour une relation tripartite efficace.

Les rendez-vous se succèdent avec les architectes, promoteurs ou bailleurs. Il s’agit de montrer que les produits Deceuninck sont adaptés au marché de la construction et combien les profils sont performants et répondent aux normes et aux nouvelles réglementations. Le Bureau d’Etudes de chez Deceuninck est un véritable atout et soutien technique grâce à des analyses personnalisées (plans, calculs acoustiques...), en fonction du projet.

Ces échanges permettent de mettre en relation les interlocuteurs - prescripteurs, industriels - qui pourront recommander Deceuninck dans les CCTP.

Lors de réunions dédiées organisées avec des prescripteurs, telle que celle de Paris en mai dernier, la nouvelle gamme de profilés de menuiseries Elegant est mise en avant. Depuis son lancement, elle remporte un très vif succès et est très bien perçue sur le marché, autant en neuf qu’en rénovation, et ce grâce à son design unique (parcloses droites ou biaises et large gamme de coloris).

Il arrive parfois lors de ces échanges que Jean-Michel soit accompagné d’un client industriel, afin de faire le lien entre donneurs d’ordre et fabricants. Ainsi, la boucle est bouclée.

Pour rendre la marque davantage présente dans les appels d’offre et lui permettre de remporter les marchés, Jean-Michel déniche les nouveaux projets et propose aux prescripteurs tous les outils dont ils peuvent avoir besoin.

Lors des avant-projets, les prescripteurs seront alors à même de recommander les produits Deceuninck comme la solution pour les travaux à réaliser.

En 3 ans, le nombre de dossiers dans lesquels Deceuninck a été recommandé a augmenté de 65%. De très beaux projets ont ainsi été prescrits en profilés Deceuninck.

Jean-Michel Lucas : « L’aménagement extérieur reste un marché porteur. En septembre 2024, une terrasse de 180 m2 sera réalisée à l’hôtel Modigliani – Paris 14ème – avec des lames composites massives Twinson Majestic P 9369 coloris chêne cendré. De nombreux dossiers fenêtres sont en cours. On peut citer le dernier en date qui verra le jour en octobre prochain et qui représente 60 logements à Dijon réalisés avec des fenêtres zendow#neo en coloris blanc intérieur et pyrite extérieur. Deceuninck, c’est aussi le souci de l’écologie et de la circularité, grâce à des produits respectueux de l’environnement 100% recyclables. »

Pour en savoir plus exit_to_app