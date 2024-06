HIRSCH Isolation favorise le réemploi des matériaux via le réseau Articonnex

Chaque année, de nombreux produits issus d'erreurs de commande, de références retirées ou de surstocks sont jetés. Pour éviter ce gaspillage, HIRSCH Isolation s'associe à Articonnex, spécialiste des solutions antigaspi du bâtiment, afin de redonner une seconde vie à ces produits et promouvoir une économie circulaire.



Créé en 2021 à Orvault (44), Articonnex s’est donné pour mission de réduire le gaspillage de matériaux du bâtiment, en les réintégrant sur le marché pour les proposer directement aux professionnels de la construction et de la rénovation, ainsi qu’aux particuliers, à prix réduit. Produits déclassés, déstockés, réemploi, ces matériaux sont proposés à la vente via un réseau de 5 entrepôts-magasins. Ils peuvent également être réservés via le site Internet de l’enseigne (articonnex.com), avant d’être récupérés sur place.

" Notre objectif est de détourner de la benne les matériaux encore en état, et donc de réduire le nombre de déchets dans le secteur du bâtiment, privilégier l’activité locale et (re)créer du lien entre les professionnels du bâtiment " précise Emmanuel Morel, co-fondateur d'Articonnex. " La démarche responsable d’HIRSCH Isolation correspond parfaitement à nos valeurs, cette opération commune concrétise nos engagements communs. "



Pour Amaury Omnès, directeur général d’HIRSCH Isolation, " La solution d’Articonnex représente une réelle alternative au gaspillage pour nos usines. Nous avons souhaité proposer aux artisans et aux entreprises du bâtiment une sélection d’isolants issus de nos surplus de stock. Ces produits sont neufs et n’ont jamais été utilisés sur chantier, ils sont donc tous en excellent état. "

Grâce à ce nouveau partenariat, HIRSCH Isolation, qui réintègre déjà une grande partie de ses déchets d’usine et de chantier de polystyrène expansé (PSE) dans sa production, continue de favoriser la mise en place d’une démarche d’économie circulaire dans le bâtiment, de la fabrication à la mise en œuvre des matériaux.

Sur le terrain, l’entreprise a initié et développé la démarche REuse pour une valorisation efficace et durable des déchets de chantier. Les usines HIRSCH Isolation proposent également un service de recyclage pour l’ensemble de la filière concernée (déchetteries, distributeurs…).

