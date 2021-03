Premier fabricant français de siphons et caniveaux en acier inoxydable, LIMATEC emballe ses produits pour plus d’impact et de visibilité en linéaire. Après les siphons 1550 en 2019, les siphons des gammes 1040, 2063F ainsi que les tampons d’obturation TSA, TSG et TOB se dotent du packaging au design exclusif où le graphisme laisse s’exprimer la matière.

En tant que spécialiste des systèmes d’évacuation en acier inoxydable diffusés dans les plus grandes enseignes de distribution sanitaire et multi-spécialistes, LIMATEC a décliné son identité visuelle et un packaging dédié pour sa gamme de siphons 1040, 2063F et les tampons TSA, TSG et TOB qui mettent en valeur la qualité de ses produits. Aujourd’hui plus de 10 références de siphons et 54 références de tampons d’obturation sont concernées par le packaging.

Le packaging des siphons, spécifiquement étudié pour valoriser la matière noble qu’est l’acier inoxydable ainsi que le design de la rosette, est robuste avec une anse de maintien intégrée permettant une bonne prise en main, un transport facilité et la possibilité pour les distributeurs de l’accrocher aux pegboards (pour les modèles 1550 et 1040). Si les articles suspendus attisent la curiosité, le nouveau design est également conçu pour optimiser le rangement des boîtes sur les étagères et faciliter le stockage.



Les étiquettes packaging des tampons permettent quant à elles de conserver la maniabilité lors du transport tout en minimisant la quantité d’emballage. Un astucieux système d’encoches maintient la plaque normative indiquant la classe de résistance.



Les emballages sont totalement recyclables, valeur essentielle à LIMATEC lors de la conception des packagings.

