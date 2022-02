Découvrez la nouvelle gamme de plaques isolantes Utherm Sarking Anti-Slide pour une sécurité optimale de pose en climat de montagne !

La pose en montagne étant soumise à de nombreuses contraintes météorologiques et techniques, nos experts ont développé une gamme de plaques isolantes, la gamme Utherm Sarking Anti-Slide, dédiée à la toiture en pente et conçue à la fois pour le confort de pose, la sécurité et le bien-être dans l’habitat.

Performante, cette nouvelle gamme de plaques isolantes Utherm Sarking Anti-Slide permet de réaliser l’isolation par l’extérieur des toitures.

Les plaques sont revêtues d’un parement multicouche étanche avec traitement anti-dérapant1 conçu pour une très grande adhérence des chaussures de sécurité en cas d’intempéries lors de leur installation. De couleur marron, le revêtement est également anti-réfléchissant, ce qui offre un confort de pose supplémentaire aux charpentiers et couvreurs puisqu’il limite l’éblouissement, notamment en plein soleil.

Le petit format (1200 x 1000 mm) permet aux plaques d’être légères et faciles à manipuler et minimise aussi la prise au vent. Il convient aux toitures très pentues ou complexes.



Particulièrement adaptée au climat de montagne (>900 m), la gamme Utherm Sarking Anti-Slide se décline en deux modèles :

Utherm Sarking K Anti-Slide, solution thermique

Plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide type PIR revêtue sur les deux faces d’un parement multicouche étanche, avec un traitement anti-dérapant1 sur la face supérieure.

Utherm Sarking K Comfort Anti-Slide, solution thermo-acoustique

Pour le confort le plus complet dans l’habitat : thermique, d’été et acoustique. Complexe composé de l'Utherm Sarking K Anti-Slide et d’un panneau de fibre de bois orienté côté intérieur.

La pose des solutions Utherm Sarking Anti-Slide se fait en montagne sur platelage, avec pare-vapeur et étanchéité complémentaire obligatoire. Ces plaques, légères, permettent d’améliorer le confort au travail, avec une mise en œuvre et une découpe facilitées, et, en plus, un système de rainures languettes disposé sur les 4 côtés, pour un emboîtement simplifié. La plaque est par ailleurs très résistante à la compression, par exemple celle due aux charges de neige.

Le saviez-vous ? Cette plaque est fabriquée en France, dans notre usine de Sury-Le-Comtal près de Saint-Étienne !



1 Même si ce revêtement est traité pour apporter plus de sécurité lors de la pose, les équipements de protection requis pour tout travail en hauteur doivent être utilisés.

