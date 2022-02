MAPEI : 85 ans d'histoire et toujours tourné vers l'avenir. Le groupe International à l'avant-garde de la chimie du bâtiment a été fondé le 12 février 1937 à Milan

C'est en 1937 que Rodolfo Squinzi fonde son entreprise de matériaux de construction dans la banlieue de Milan, avec sept employés et le soutien de sa femme Elsa. MAPEI - Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria – voit ainsi le jour et devient en quelques années une entreprise multinationale, modèle de l'excellence italienne dans le monde entier.

Quatre-vingt-cinq ans plus tard, les chiffres témoignent de l’histoire et de l’évolution de MAPEI : trois générations d'entrepreneurs, des activités commerciales dans 57 pays, plus de 20 gammes de produits pour répondre à tous les besoins du secteur de la construction, 84 usines de production, un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros et près de onze mille salariés dans le monde.



La clairvoyance et la passion de Giorgio Squinzi, à la tête de l'entreprise de 1984 à 2019, le soutien constant de sa sœur, l'avocate Laura Squinzi, et la perspicacité de son épouse Adriana, responsable de la stratégie marketing et communication, ont tracé la voie à suivre, posant ainsi les pierres de ce qui constitue aujourd'hui les piliers de MAPEI : l’Internationalisation, la Recherche et Développement, l’Expertise et la Durabilité. Le soutien à la culture et au sport a également permis d'établir des relations étroites entre MAPEI, ses activités et les communautés et territoires. Ces liens constituent l’une des forces du Groupe dans le monde entier.



Depuis 2019, l'avocate Laura Squinzi est présidente du conseil d'administration, qui comprend également Veronica et Marco Squinzi, en tant que CEO du Groupe, ainsi que Simona Giorgetta.



"Nous abordons cette étape importante comme une ligne de départ. Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, en sachant que nous pouvons compter sur une équipe expérimentée et engagée - a déclaré Veronica Squinzi - MAPEI est une entreprise qui a le cœur en Italie et les yeux tournés vers le monde entier. Depuis que notre grand-père a fait ce premier pas historique en 1974 en participant à la mise en œuvre des pistes d'athlétisme pour les Jeux Olympiques de Montréal, nous n'avons jamais cessé d'investir dans de nouveaux marchés. Aujourd'hui, le Groupe possède 91 filiales dans 57 pays, et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons récemment fait l’acquisition de la société française Resipoly et nous construisons actuellement cinq nouvelles usines dans le monde, des États-Unis à la Chine".



Marco Squinzi a ajouté : "Notre engagement profond en faveur de l'innovation et de la recherche reste un élément majeur de la stratégie de MAPEI. Nous sommes une entreprise industrielle qui fabrique des produits pour le bâtiment. L'objectif de nos 32 laboratoires de recherche est de fournir des produits d'avant-garde pour rendre les bâtiments de plus en plus durables. Nous pensons que l'allongement du cycle de vie des bâtiments existants est le meilleur moyen de consommer moins de ressources et de produire moins de déchets. Nous nous engageons également à utiliser de plus en plus de matières premières à faible impact environnemental ou de matières premières secondaires pour contribuer à l'économie circulaire. Et nous nous efforçons à réduire au minimum l'utilisation de substances dangereuses afin de protéger, non seulement l'environnement, mais aussi la santé des applicateurs et des utilisateurs".



De très nombreux projets et initiatives ont permis à MAPEI de jouer un rôle de premier plan auprès des communautés dans le monde entier : de la modernisation de bâtiments emblématiques, tels que le musée Guggenheim de New York, l'opéra de La Scala de Milan ou le Colisée de Rome, à la construction de grandes infrastructures comme le canal de Panama, en passant par la participation de MAPEI à de grands projets futuristes comme l'"Arena del Futuro", un projet innovant de mobilité verte suivant le tracé de l'autoroute A35 de Brebemi en Italie, basé sur la recharge électrique par induction dynamique.



En soufflant ses quatre-vingt-cinq bougies d’anniversaire, MAPEI retrace sa propre histoire mais, surtout, elle se tourne vers l'avenir, choisissant de relever de nouveaux défis avec l'engagement, la passion, la spécialisation et le professionnalisme qui ont toujours distingué l'entreprise et ses équipes.

Pour en savoir plus exit_to_app