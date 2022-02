Quartix reçoit le label Green Economy de la Bourse de Londres

Quartix, fournisseur leader de solutions de suivi de véhicules dans le monde, a été reconnu comme l'une des meilleures entreprises vertes de Londres et s'est qualifié pour le label Green Economy (Économie Verte) de la Bourse de Londres. 117 entreprises sont aujourd’hui reconnues par ce label, qui défend les entreprises londoniennes pionnières cotées en bourse œuvrant au développement d’une économie verte mondiale.

Pour obtenir le label Green Economy, les entreprises doivent générer au moins 50 % de leur chiffre d’affaires annuel total à partir de produits et de services qui contribuent de manière significative à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Il s'appuie sur le modèle de données sur les revenus verts du FTSE Russell, qui identifie les solutions permettant d'atteindre des objectifs environnementaux clés tels que la réduction de la pollution et l'atténuation du changement climatique.

Au cours des vingt dernières années, Quartix a fourni son expertise et ses solutions de suivi de véhicules à des entreprises du monde entier, aidant à gérer et à soutenir les travailleurs à distance, tout en réduisant les dépenses de carburant, les émissions de carbone et les coûts de maintenance des véhicules. Pour cela, Quartix offre aux entreprises des outils analytiques pour impliquer le personnel et motiver des habitudes de conduite plus économiques, avec des rapports réguliers sur le comportement des conducteurs et des classements des conducteurs. Le logiciel fournit également aux gestionnaires de flotte une multitude d'informations leur permettant d'améliorer l'utilisation des véhicules, d'éviter les consommations inutiles de carburant, de valider les heures de conduite et de prévoir les coûts opérationnels avec plus de précision.

Scott Logan, Directeur des Transports de l'entreprise britannique de marquage routier WJ Group, a récemment résumé le succès connu en utilisant le système de suivi de véhicules Quartix : " Les rapports de Quartix sur le comportement des conducteurs nous ont permis d'économiser 160 000 Livres (environ 190 000 Euros). Une amélioration de 12% du kilométrage par litre de carburant et une réduction des émissions de CO 2 , ainsi que moins de pannes de véhicules et beaucoup moins d'heures d'atelier... Des résultats comme ceux-ci sont précisément la raison pour laquelle nous utilisons la télématique. "

En recevant le label Green Economy, Richard Lilwall, PDG de Quartix, a indiqué : " Nous sommes ravis d'avoir été reconnus pour notre engagement envers la durabilité globale par la Bourse de Londres et nous sommes fiers de figurer dans cette catégorie aux côtés de pairs remarquables. Nos rapports d'utilisation de flotte facilitent le changement pour un large éventail d'entreprises, en les aidant à mener des opérations plus écologiques, un trajet à la fois. L'atténuation des risques pour la sécurité des conducteurs et pour l'entreprise elle-même sont nos principes clés, ainsi que la réduction de l'impact de ces trajets sur l'environnement. "



Emily Rees, Directrice Financière de Quartix, a ajouté : " Les entreprises équipées de flottes ont des objectifs de durabilité à atteindre et les investisseurs se concentrent de plus en plus sur l'augmentation de la proportion de leurs investissements qui soutiennent les industries vertes. Nous sommes ravis de recevoir le label Green Economy et d'être reconnus comme une entreprise verte de premier plan dans laquelle investir. "



Julia Hoggett, PDG de la Bourse de Londres, a conclu : " Félicitations à Quartix pour l’obtention du label Green Economy, qui reconnaît les entreprises qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de produits et services verts. Les entreprises qui se qualifient pour ce label jouent un rôle important dans l'économie verte mondiale et dans le passage à des modèles commerciaux à faible émission de carbone : elles sont essentielles pour accélérer la transition vers une économie plus durable. "

