Découvrez la version automatique de la baie coulissante DA-SkyLine de DAKO !

La baie coulissante automatique DA-SkyLine de DAKO est idéale pour tous les projets de rénovation. Son cadre caché permet d’agrandir visuellement l’espace et de prolonger l’intérieur à l’extérieur.

À une époque où le minimalisme et l’esthétique sont au cœur du design contemporain, la baie coulissante automatique à cadre caché DA-SkyLine est devenue l'une des solutions les plus en vue de DAKO.



L'utilisation de profilés d'aluminium étroits dans la structure maximise la surface vitrée et supprime les frontières entre l'intérieur et l’extérieur. C'est donc une solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent remplir l'espace de lumière.

La DA-SkyLine possède une excellente isolation thermique et ce, même avec sa grande surface vitrée. Ses cadres sont dissimulés dans les murs, le sol et le plafond, préservant ainsi les excellentes propriétés d'isolation thermique de la structure.



Grâce à son moteur, la DA-Skyline peut se piloter à distance depuis une télécommande. L’ouverture et la fermeture peuvent se faire via un simple bouton.



Ses caractéristiques techniques :

Uw : à partir de 0,85 W/(m2K)*.

profondeur d'installation : ouvrant : 71 mm | dormant : 190 mm (2 rails) i 292 mm (3 rails)

largeur de raccordement du vantail de porte visible - 25 mm

hauteur maximale de la porte - 4m

largeur maximale de la porte - 12m

surface maximale de la porte - 6,5 m 2

poids maximal du vantail - 750 kg

nombre de chambres/joints - 3/2

* pour les portes dont les dimensions du vantail sont de 2070 x 3440 mm, avec un remplissage de 3 vitres d'un coefficient de cadre chaud Ug 0,5 W/(m2K).

