WinLab’ met l’innovation à l’honneur à Batimat

WinLab’, l’incubateur du CCCA-BTP, accélérateur d’innovation dans la formation aux métiers du BTP, a pour ambition de valoriser et partager à l’occasion du salon Batimat 2022 (hall 1, stand G24) les projets innovants développés par les formateurs et les apprentis des organismes de formation aux métiers du BTP, ainsi que les solutions innovantes de start-up pour les accompagner.

Créé en 2017 pour relever le défi de la transformation du secteur de la construction et de ses nouveaux usages, l’incubateur WinLab’ du CCCA-BTP, outil à gouvernance paritaire des branches du bâtiment et des travaux publics, accompagne les organismes de formation aux métiers du BTP pour concevoir les formations aux métiers du BTP de demain. Il fédère une communauté de start-up et de partenaires pour anticiper et imaginer les métiers et services associés adaptés aux nouveaux enjeux de la filière.



Véritable éclaireur de tendances, WinLab’ multiplie les passerelles entre formation professionnelle aux métiers du BTP et acteurs de la construction. En cinq ans, il a déjà permis d’initier de nombreuses solutions portées par les organismes de formation aux métiers du BTP et entreprises formatrices d’apprentis.



WinLab’ identifie les signaux faibles, les pratiques émergentes et les solutions innovantes. À travers les événements auxquels il participe et aux travaux de recherche qu’il mène chaque année, il contribue à créer des synergies et des applications opérationnelles au sein de l’écosystème du bâtiment et des travaux publics, mais aussi avec d’autres secteurs d’activité.



À travers les appels à projets et appels à candidatures qu’il organise pour soutenir les projets innovants, le CCCA-BTP offre aux organismes de formation aux métiers du BTP, entreprises et start-up un terrain d’expérimentation privilégié sur quatre thématiques : le développement de l’apprentissage, la transition écologique et le développement durable, la transition numérique et le développement des compétences.



Du 3 au 6 octobre, sur le salon Batimat, afin de décrypter les orientations du CFA de demain, huit start-up viendront présenter leurs solutions innovantes, sur des sujets comme les objets connectés pour le BTP, la réalité augmentée et le numérique sur les chantiers, les solutions de décarbonation, ou encore la réduction de l’empreinte énergétique et hydrique.



Venez rencontrer et échanger avec les équipes du CCCA-BTP et les partenaires innovation présents, hall 1, stand G24.

WinLab’



Répondre aux enjeux environnementaux

Agir pour un monde plus durable

Construire l’habitat de demain



Avec WinLab’, l’incubateur du CCCA-BTP

Anticipez les mutations du secteur

Pour en savoir plus exit_to_app