Revêtements de sol textiles designs : Flotex Collections designers

Flotex Designer est un ensemble de revêtements de sol textiles floqués dont les designs spécifiques sont le fruit de la collaboration de Forbo avec les grands noms du design international. Grâce à l'utilisation combinée de l'impression digitale et de la densité des fibres des revêtements de sols floqués Flotex, cette collection propose des systèmes de motifs inédits aux designs innovants.

Qu'il s'agisse de Tibor Reich, pionnier en matière de design textile, Philippe Starck le visionnaire, le studio italien Ettore Sottsass ou encore des nouvelles collections artistiques de José Medina Galeote et de Mac Stopa, ces collections originales et exclusives Flotex vous proposent des graphismes uniques et innovants.



Les sols floqués Flotex Collections designers de Forbo et leur procédé unique d'impression digitale haute définition conjugue savamment élégance et performance. La richesse de ses motifs artistiques, ses couleurs tendances et surtout la possibilité de le personnaliser à l'envi ouvrent le champ des possibles pour des projets originaux et des agencements en recherche d'une signature graphique.

Flotex c’est 80 millions de fibres en polyamide implantées par flocage électrostatique, ce revêtement de sol combine les avantages des sols textiles et des sols PVC. Sa construction unique permet un confort acoustique optimal tout en piégeant les allergènes et les poussières fines.

Avec les collections Designers Flotex, Forbo Flooring Systems vous propose un revêtement de sol professionnel unique, qui allie les performances d'un sol PVC, hygiénique, facile à nettoyer et résistant, aux atouts d'un sol textile, confortable et chaleureux.

Tout un art ! Flotex habille ainsi chaque sol pour créer une atmosphère propice au bien-être des usagers : les décors et coloris vont, par exemple, se vouloir ludiques et stimulants pour les établissements d'enseignement, minimalistes et neutres pour les espaces tertiaires, rassurants et familiers pour les maisons de retraite, aux effets visuels atypiques pour les lieux dédiés aux loisirs, chaleureux pour les logements ou encore raffinés pour l'hôtellerie...

