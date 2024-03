Découvrez le programme OSCAR

Le programme OSCAR, dédié aux parties prenantes de la Rénovation énergétique, est au plus près des acteurs de la filière du bâtiment, avec pour objectif de faciliter l’accès aux aides publiques (MaPrimeRénov’) et privées (CEE). Partage, innovation, proximité : découvrez la mission et les valeurs du programme porté par l’ATEE.