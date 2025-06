« Être RAR, c’est relayer les informations dont les artisans ont besoin »

« Les entreprises ont une méconnaissance des dispositifs en place »

J.M : « La rénovation énergétique est l’un des principaux sujets que l’on aborde avec les artisans du bâtiment. Ils savent que les aides financières constituent un vrai levier pour améliorer la rénovation de façon performante. Mais les dispositifs restent très complexes ; une multitude d’aides se déclinent au niveau national, régional, départemental et local avec une multitude de critères d’accessibilité. Les artisans ont besoin de lisibilité, ils ont énormément de questions. »

« Les artisans du bâtiment ont besoin d’informations concrètes pour pouvoir orienter les particuliers »

J.M : « Nos adhérents nous le disent : ils sont de plus en plus souvent confrontés aux questions des particuliers sur les aides à la rénovation énergétique.

En effet, les particuliers qui ont un projet de travaux chez eux n’ont pas le réflexe d’appeler un conseiller France Rénov’. Ils vont plutôt interpeler leur artisan à ce sujet, en espérant que les différents dispositifs soient, par la suite, déployés. De plus en plus fréquemment donc, on en arrive à des situations où les artisans passent autant de temps à étudier le projet de travaux qu’à essayer de parler des aides financières. Or, ce n’est pas leur métier ! Ils n’ont pas envie de communiquer de mauvaises informations ou de promettre des choses qui ne seront finalement pas tenues. Ils ont donc besoin de clés, pour répondre aux particuliers et les orienter, lorsque c’est nécessaire, vers un conseiller France Rénov’. »

« Un RAR, c’est un conseiller dédié aux professionnels »

J.M : « Si les particuliers peuvent demander l’aide d’un Accompagnateur Rénov, les professionnels se voient rarement proposer ce genre de service, car peu de structures sont dotées de conseillers qui leur sont dédiés. Être RAR, c’est justement endosser ce rôle.

Pour ma part, on peut même dire qu’en tant que conseiller technique métiers à la FFB, j’ai une double casquette ! Je reçois chaque jour les artisans pour les renseigner, et je leur rends parfois visite sur leurs chantiers pour les aider à comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés, et les sensibiliser à la rénovation d’ampleur ou par geste.

Devenir RAR m’a aidé à renforcer mon expertise pour mener à bien ma mission. »

« Les outils du programme OSCAR apportent des moyens de réponses »

J.M : « Le parcours de RAR du programme OSCAR m’a permis de réexplorer certains points techniques, et d’approfondir des sujets très concrets, comme le montage de dossiers CEE, pour que je puisse à mon tour l’expliquer clairement à nos artisans… et les convaincre que ça marche !

La FFB disposait déjà d’outils pratiques mais la plateforme OSCAR est une source d’informations complémentaire, très utile pour les simulations, les fiches d’opération etc. En tant que RAR, nous avons accès très rapidement à des ressources actualisées et à une veille réglementaire, ce qui est indispensable. La boîte à outils nous apporte des éléments factuels à transmettre à nos adhérents. C’est justement ce qu’ils attendent, pour répondre, eux-mêmes à leurs clients particuliers. »

