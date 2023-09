Découvrez les toutes nouvelles chevilles universelles X1-EVO !

Munie d’une collerette repliable et d’une géométrie adaptative et souple, cette cheville s’insère facilement et sans force à travers divers revêtements, même carrelés. Elle est conçue pour supporter des charges légères sur tout type de matériaux.

Elle dispose d’ailettes anti-rotation qui maintiennent la vis dans la cheville pendant la fixation, et permettent une expansion adaptative de la cheville nylon lors du vissage.

Fabriquée en Europe, la cheville X1-EVO s’utilise pour tous les besoins de chevillages standards, comme les installations électriques, de plomberie ou d’équipements non structurels usuels.

Elle se décline également en une deuxième version au design allongé : la cheville X1-EVO-L. Son design a été optimisé pour la fixation sur plaques de plâtre doublées, et pour les supports creux dont la première paroi est plus épaisse.

Le catalogue Simpson Strong-Tie s’enrichit également de chevilles haute performance dédiées à l’enveloppe du bâtiment ou à la fixation de menuiseries, qui coexistent avec de nouveaux goujons et chevilles métalliques. Ces derniers sont consacrés aux applications structurelles, comme la fixation de connecteurs de charpente ou de pieds de poteau dans le béton. Disponible dès à présent, la gamme englobe également des fixations pour les aménagements intérieurs, doublages, cloisons sèches, plafonds suspendus…

Pour en savoir plus exit_to_app