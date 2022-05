Démarches environnementales d’un fabricant de produits pour l’enveloppe métallique du bâtiment

Le développement de nouvelles solutions constructives pour l’enveloppe métallique du bâtiment n’est qu’une partie d’un programme d’actions plus globale définies à l’échelle du groupe Joris Ide. Ce programme « Planet Passionate » vise à réduire l’impact environnemental du groupe ; les aspects de ce programme sont aussi bien technologiques que sociologiques.

Qui est Joris Ide ?

Joris Ide est un acteur international qui développe des systèmes d’enveloppe métallique pour le bâtiment depuis plus de 30 ans et qui lui permet aujourd’hui d’assurer une présence dans plus de 15 pays européens avec plus de 1 000 collaborateurs. Sa force réside dans les nombreuses solutions qu’il propose à un large éventail de marchés: résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, etc.

Joris Ide is Planet Passionate – question à Laurence Stalmans

« Bonjour Madame Stalmans, vous est en charge chez Joris Ide de l’application du programme de développement durable Planet Passionate : pourriez-vous nous en dire plus sur ce programme ? »

« Les objectifs du groupe Joris Ide en matière de développement durable peuvent se résumer en 3 points essentiels : »

Réduire significativement l’empreinte environnementale de l’entreprise

Améliorer la performance environnementale de ses produits

Apporter une contribution significative à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies

« Il s’agit avant tout d’un travail collaboratif dont les actions peuvent être réparties sur 4 thèmes : l’énergie, le carbone, la circularité et l’eau.

Concrètement, en 2020, Joris Ide a produit 3 GWh d’électricité via ses différentes centrales photovoltaïques sur site et ambitionne à fin 2023 environ 3 GWh supplémentaire rien qu’en France. En remplaçant l’EPS de nos emballages par du carton alvéolaire plus vertueux écologiquement parlant, nous économisons 31 000 m3 de déchets par an.

Nos process de fabrication en Belgique utilisent désormais l’eau en circuit fermé. Autre exemple : nous avons remplacer 15 % de notre parc de chariots élévateurs en 2020 par du « tout électrique » avec comme objectif à fin 2025 d’atteindre 60 %.



Parallèlement à ses actions, je travaille également à la réalisation d'analyses de cycle de vie de nos produits afin d'établir des Déclarations Environnementales. »

Joris Ide participe à la réduction de l’empreinte environnementale des procédés d’enveloppe – question à Thibault Renaux

« Bonjour Monsieur Renaux, vous représentez Joris Ide au sein de divers organismes, commissions et groupes de travail : pourriez-vous nous exposer brièvement les démarches actuelles du groupe ? »

« La participation à des programmes de recherches est un témoignage de la volonté du groupe à s’investir dans l’élaboration de procédés en adéquation avec les évolutions réglementaires. L’exemple le plus significatif est le cas des matériaux isolants biosourcés. »

« Le groupe participe actuellement à 2 programmes visant à déterminer le comportement de cette famille de matériaux au sein de procédés d’enveloppe. Le premier, PROFEEL, consiste en une approche pragmatique d’observation du comportement thermique et hydrique de 5 matériaux différents ; le second, INCSEB, qui vient de débuter est une démarche de caractérisation complète (mécanique, thermique, comportement au feu, etc.) de 5 types de procédés intégrant un isolant biosourcé. »

Pour en savoir plus exit_to_app