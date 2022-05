Placo® présente sa nouvelle gamme Placomix® Pro Communiqué | 20.05.22

Placo® fait aujourd’hui évoluer ses gammes Placomix® Pro et Placomix® Pro Allégé. Deux enduits prêts à l’emploi et sans malaxage pour un gain de temps et plus de confort ! Pour couronner le tout, les enduits sont fabriqués en France et les nouveaux seaux sont composés à 50% de matières recyclées.