La faculté de Médecine de l’Université Masaryk de Bro (République Tchèque) habille son Centre de Simulation de solutions plafond « Métal » et « Fibre Minérale »

L’Université Masaryk de Bro, qui regroupe dix facultés dédiées à la recherche, est reconnue comme l’une des 600 meilleures universités du monde. Depuis début 2021, sa faculté de Médecine s’est dotée d’un Centre de Simulation (SIMU), l’un des plus réputés d’Europe centrale.

Ce projet de 8 000 m2 reproduit un véritable hôpital : salles d'opération, étage clinique, unités de soins intensifs, dispositifs médicaux et simulateurs... Il permet aux étudiants et universitaires de se former aux procédures médicales en conditions quasi-réelles. L’agence d’architecture AiD team a.s. s’est associée à Knauf Ceiling Solutions pour revêtir de dalles blanches sur-mesure « Métal » et « Fibre Minérale » tous les plafonds du programme :



POUR LES CIRCULATIONS :

METAL R-H 200 1 500 m2 de solutions avec une micro-perforation Rd 1522 pour créer des espaces modernes. Sans ossature apparente, elles offrent un aspect monolithique et contemporain. METAL MicroLook 8 100 m2 de dalles avec des perforations rondes Rd 3139, soit 39 % de l’aire ouverte, pour garantir une bonne ventilation. Son esthétique s'harmonise aux luminaires intégrés au plafond.

POUR LES SALLES D’APPRENTISSAGE :

PERLA OP 0.95 4 600 m2 de dalles PERLA OP 0.95 ont été installés. Elles facilitent les découpes lors de l'intégration de l'éclairage linéaire.

De Classe A, PERLA OP 0.95 possède une absorption acoustique optimale de 0.95 αw, qui convient particulièrement aux salles d’apprentissage recréant des unités de soins intensifs ou des salles d’opération. Les bruits de fond sont atténués favorisant la concentration, l’intelligibilité et la confidentialité des échanges..

Un partenariat durable

Knauf Ceiling Solutions a accompagné l’agence d’architecture à chaque étape du projet. Une collaboration étroite en amont avec l'équipe commerciale et le bureau d'études interne qui a préconisé les solutions les plus adaptées à chaque environnement. En phase chantier, l'équipe était également à l'écoute et apportait un solide soutien technique. Malgré la crise COVID-19, l'entreprise a mis tout en oeuvre au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique pour livrer les solutions en temps et en heure.

Un plafond lumineux dans le temps

Les solutions « Métal » KNAUF CEILING SOLUTIONS possèdent une finition blanc brillant Global White. La fibre minérale dense des dalles PERLA OP conserve durablement la couleur blanche d’origine. Elle supprime l’effet filtre, un phénomène de jaunissement lié au dépôt de la poussière. Les salles d’opérations, circulations... gardent leur esthétique même après plusieurs années.

Les dalles PERLA OP se distinguent par leur voile lisse qui reflète jusqu’à 85 % la lumière naturelle. Les étudiants et professeurs bénéficient d’un environnement confortable propice à la concentration.



« Métal » ou « Fibre Minérale », ces dalles s’entretiennent aisément.

Crédits photos : KNAUF CEILING SOLUTIONS - Photographe © Lukas Pelech

Agence d’architecture AiD team a.s