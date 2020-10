Knauf vous présente sa gamme Knauf FIBRA, des produits à base de laine de bois dédiée à l'isolation des sous-faces de dalles.

Biosourcée, la laine de bois des panneaux Knauf FIBRA contribue à la certification environnementale de vos chantiers, et apporte rendu chaleureux et naturel aux sous-faces de dalles des logements collectifs et des Etablissements Recevant du Public (ERP). Gamme la plus large du marché, Knauf FIBRA garantit une isolation performante à l’épreuve du temps, que ce soit en fixation rapportée ou en pose fond de coffrage. Les produits de la gamme Knauf FIBRA sont également les seuls panneaux laine de bois à être entièrement fabriqués en France, dans notre usine en Haute-Saône !

Le plus Knauf

Accédez au Guide de choix en ligne : véritable aide à la recherche de produits isolants, vous accéderez en quelques clics à l'ensemble des informations relatives à la solution proposée : épaisseur de l'isolant, résistance thermique, dimensions et usinages.

