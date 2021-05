CAIB annonce sa toute nouvelle collection de portes d’entrée aluminium « Elégance » qui est également sa première offre avec ouvrant monobloc affleurant de 85 mm (versus 72 mm pour les collections alu existantes).

Véritable condensé du nec plus ultra du fabricant Choletais, parmi ses atouts esthétiques, cette gamme offre un design épuré renforcé par une surface entièrement plane entre l’ouvrant et le dormant à l’extérieur.

Des usinages inédits à effet 3D, de grands inserts aluminium brossé, miroir intérieur, barres de tirage, cylindre affleurant... des décors parfaitement intégrés qui donnent à cette collection un look très tendance et une excellente qualité de finition.

Côté performances, les portes d’entrée Elégance affichent un Ud = 0,82 W/m².K pour les modèles pleins et un Ud = 1,30 W/m².K pour les modèles vitrés, avec un triple vitrage dépoli (75 mm 44.2/27/6/27/6).

La collection Elégance, avec ses 10 modèles, offre aux propriétaires une promesse de personnalisation complète de leur entrée, quel que soit leur style (indus, chic, scandinave, nature), en neuf comme en rénovation.

Ces portes disposent également d’un vrai atout sécurité : équipées du cylindre haute sécurité optionnel, elles ont passé avec succès le test d'effraction CR2 (norme EN 1627) et assurent une sécurité de haut niveau pour la protection de l’habitat.

Elles intègrent en standard une serrure automatique (1 vantail), une crémone métallique KFV (6 points de verrouillage), un barillet européen de sécurité et les modèles vitrés ont un triple vitrage feuilleté dépoli trempé.