Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain webinaire sur la distribution du béton prêt à l'emploi.

Nos experts de l'industrie partageront des idées précieuses sur la façon de relever les défis les plus courants, tout en atteignant l'efficacité opérationnelle, dans la distribution du béton prêt à l'emploi :

Date: 22. avril à 11h CET

Animé par: Jan Tønder with Martin Berg & Mads Svantesson

Tout au long du webinaire, nous aborderons les principaux points douloureux pour les producteurs et distributeurs de béton prêt à l'emploi qui peuvent être résolus grâce à la numérisation et à la technologie. De nombreux facteurs en constante évolution peuvent faire perdre du temps et de l'argent à votre entreprise, comme les changements de délais de livraison et d'ingrédients, les détours d'itinéraire, la quantité de personnel et de camions disponibles, entre autres. L'organisation peut devenir exponentiellement plus difficile si l'on tient compte de tous les facteurs susmentionnés et de la durée de vie incroyablement courte du béton prêt à l'emploi. La distribution de béton prêt à l'emploi est par nature une activité très dynamique. Comment faire pour assurer des livraisons juste à temps ?

Ce webinaire consistera en une courte présentation du planificateur de béton de l'AMCS et d'exemples de son utilisation, suivie d'un panel interactif.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre webinaire en cliquant sur le lien ci-dessous ou cliquez ici pour plus d'informations.