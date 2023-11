PRB BADIRÉNO redonne de l’éclat aux bâtiments anciens

PRB BADIRÉNO, certifié Zone Verte Excell, est un badigeon traditionnel à base de chaux aérienne. Il s’utilise sur les murs intérieurs et extérieurs sur supports neufs ou anciens.

Toujours dans l’optique de conserver l’aspect originel du bâtiment, nous avons travaillé sur 3 finitions se rapprochant au mieux de l’existant : la finition lissée, la finition brossée et la finition à l’éponge.



Le PRB Badiréno est disponible en sac de 10 kg et il existe dans 44 teintes (dont 12 identiques à notre PRB Répar Pierre pour avoir un rendu optimal sur les bâtiments anciens).

De plus, il est compatible avec nos pigments systèmes Color.

Finitions minérales minces avec effets matières

Matité et profondeur des couleurs des badigeons traditionnels

Laisse respirer les murs

Existe aussi en version pâte (PRB BADIRÉNO PE).

Pour en savoir plus exit_to_app