La productivité du secteur de la construction reste bien inférieure à celle d'autres industries. Entre 2000 et 2022, la productivité a augmenté de 90 % dans l’industrie manufacturière, de 50 % dans l’économie globale, mais seulement de 10 % dans le bâtiment, soit environ 0,4 % par an (source : McKinsey, 2024).

« On ne peut pas construire le futur avec les méthodes d’hier », déclare Robert Hauser, PDG de Doka. « Le secteur de la construction fait face à d’énormes défis – et en premier lieu, il doit surmonter la stagnation de sa productivité. Même si nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne, nous avons à coeur d’apporter de la valeur réelle, notamment par de nouvelles technologies et la numérisation complète du processus de coffrage. Notre ambition doit être de rendre cela possible pour nos clients. »

Le portefeuille en expansion de Doka contribue à moderniser les méthodes de construction et à préparer l’avenir. Lors du salon, Doka présentera plus de 40 produits et solutions innovants pour améliorer la productivité. L’entreprise dévoilera également sa vision d’un processus de coffrage entièrement numérisé, centré sur l’intégration fluide via une plateforme connectée, pour une transparence totale et un contrôle permanent des opérations de coffrage et de coulage, où que l’on soit.

Espace « Smart Construction » : robotique, automatisation et plus encore

Un robot de coffrage semi-automatisé, des produits entièrement contrôlés numériquement, une nouvelle méthode de travail pour la construction de murs en béton, et bien d'autres innovations attendent les visiteurs dans le nouvel espace extérieur « Smart Construction » sur le stand de Doka.

→ Doka présente une nouvelle méthode de construction de murs en béton : Doka LeanForm est une plateforme centrale de pré-assemblage, qui fonctionne comme une chaîne de montage. Elle permet d’assembler des unités de coffrage complètes dans un poste de travail sécurisé et contrôlé, avant d’être levées et positionnées par une grue. Cette méthode présente de nombreux avantages, notamment des distances plus courtes entre les zones de stockage et les postes de travail (ce qui réduit les besoins en transport), ainsi que des temps de recherche et d’attente diminués sur le chantier. Doka propose également un aperçu du futur, en intégrant un robot capable de mobiliser et placer différents composants sur la plateforme de pré-assemblage.

→ Après avoir été présenté sous forme de prototype lors du précédent salon, le DokaXbot Lift a été entièrement repensé pour bauma 2025. Doté d’un pilotage intuitif depuis le sol, de réglages automatiques de précision et d’une compensation des irrégularités du sol, le DokaXbot Lift permet désormais un positionnement précis des éléments de coffrage jusqu’à 5,7 mètres de hauteur, rendant les travaux en hauteur plus sûrs et efficaces. Le DokaXbot Lift sera présenté dans l’espace extérieur ainsi que dans le cadre des démonstrations en direct dans le hall principal.

→ Doka établit de nouvelles normes industrielles dans l’automatisation des solutions de coffrage. Grâce au système d’entraînement nouvelle génération Doka FormDrive, l’entreprise pose les bases de solutions de coffrage automatisées pour les constructions en hauteur et les projets d’infrastructure. Le coeur de ce nouveau système, présenté dans la zone dédiée aux hauts immeubles, est une unité de commande mobile permettant de soulever le système grimpant et de piloter tous les mouvements du coffrage mural. Ce système permet de réduire considérablement le travail manuel, tout en améliorant la sécurité et la productivité sur le chantier.

De multiples premières mondiales dans les coffrages de voiles et de dalles

Pour favoriser la diffusion de nouveaux mélanges de béton plus respectueux du climat, Doka a développé un prototype intelligent de coffrage chauffant. Grâce à un chauffage ciblé, ce prototype accélère le développement retardé de la résistance des bétons à faible teneur en CO₂, permettant ainsi une utilisation sûre et efficace sur chantier. Des capteurs numériques intégrés permettent un suivi en temps réel du béton, optimisant encore davantage la performance sur site. Le prototype sera présenté en avant-première lors du salon international, après des essais concluants dans le cadre de projets de recherche et sur des chantiers réels.

Avec cette technologie, Doka démontre que le coffrage est bien plus qu’une simple structure de soutien : c’est un levier clé dans la transition vers le béton bas carbone et la décarbonation des chantiers. « En tant que l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, le secteur de la construction doit évoluer », déclare Robert Hauser. « Le béton à faibles émissions de CO₂ est un moteur essentiel du changement, et nous nous engageons pleinement à soutenir un avenir de la construction à plus faible empreinte carbone, en ligne avec notre objectif ambitieux de neutralité carbone d’ici 2040. Nous sommes impatients de présenter notre prototype lors d’un salon aussi important. »

