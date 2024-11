La 1ère édition des Trophées Valobat est lancée !

Les Trophées Valobat : un concours pour valoriser les chantiers exemplaires

Face aux enjeux grandissants de la transition écologique, le secteur du bâtiment joue un rôle crucial. Avec le déploiement de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), les pratiques vertueuses en matière de gestion des déchets doivent être encouragées et partagées à grande échelle. Pour accompagner ce mouvement, l'éco-organisme Valobat inaugure la 1ère édition de ses Trophées, un concours destiné à récompenser les initiatives exemplaires dans le milieu du bâtiment.

Un concours ouvert à tous les acteurs de la construction

Les Trophées Valobat s’adressent à tous les professionnels du secteur : artisans, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, négociants en matériaux, gestionnaires de déchets, plateformes de réemploi, entreprises de travaux... Tous ceux qui innovent pour des chantiers plus responsables sont invités à candidater gratuitement en complétant le formulaire en ligne avant le 10 janvier 2025. C’est une occasion unique de valoriser leur engagement en faveur de l’économie circulaire et de faire rayonner leurs bonnes pratiques.

Trois catégories pour des chantiers responsables et durables

Pour participer, les candidats peuvent présenter des chantiers en cours, non achevés au 1er avril 2025, dans l’une des trois catégories suivantes :

Réhabilitation

Déconstruction / Démolition

Construction neuve

Chaque projet sera évalué selon des critères exigeants : stratégie mise en place, pertinence des solutions, accessibilité, et impact global. L'objectif est de mettre en lumière les démarches innovantes qui ouvrent la voie à un bâtiment plus durable.

Quatre prix pour honorer l’excellence et l’innovation

Les Trophées Valobat récompenseront les projets les plus inspirants à travers quatre prix distincts :

« Chantier exemplaire en tri » : pour une gestion vertueuse du tri des déchets de chantier.

« Chantier exemplaire en réemploi » : saluant les initiatives qui favorisent la récupération et le réemploi des matériaux.

« Chantier exemplaire en valorisation » : pour les solutions permettant de transformer les déchets en ressources (comme le remblais ou la valorisation énergétique).

« Grand Prix » : décerné à un chantier exemplaire sur plusieurs aspects, dépassant les attentes du jury.

Une cérémonie pour célébrer les projets vertueux

Les lauréats seront mis à l’honneur lors d'une cérémonie de remise de prix, prévue le 22 mai 2025 à Paris. Chaque gagnant recevra une œuvre d’art unique conçue à partir de matières recyclées, symbolisant l'engagement pour un avenir plus vert. De plus, les projets récompensés bénéficieront d'une visibilité renforcée grâce à des vidéos et des campagnes de communication portées par Valobat.

Valobat, un acteur engagé pour la filière du bâtiment

En lançant ces Trophées, Valobat aspire à encourager les professionnels du bâtiment à intégrer les principes de l'économie circulaire dans leurs pratiques. Cette initiative vise à sensibiliser et à mobiliser la filière pour accélérer la transition écologique. Que vous soyez une PME, une grande entreprise ou un artisan passionné, ces Trophées sont l’occasion de faire reconnaître vos efforts et de contribuer à bâtir, ensemble, un avenir plus durable.

Vous avez un chantier exemplaire ? Candidatez dès maintenant !

Si vous êtes acteur du secteur et souhaitez partager vos bonnes pratiques, ne manquez pas cette chance de faire connaître votre projet. Rendez-vous sur le site de Valobat pour candidater avant le 10 janvier 2025 et montrer l’exemple d’un chantier responsable. Ensemble, relevons le défi d’une construction plus respectueuse de l’environnement !

