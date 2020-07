DokaCAD for Revit : Le logiciel performant pour la planification productive de coffrages avec la technologie BIM.

L'industrie du bâtiment, avec ses planifications et processus complexes, s'attend à une nette augmentation de la productivité grâce à la numérisation et à la construction 4.0. La planification des ouvrages avec la technologie BIM (Building Information Modeling) en est un élément essentiel. Avec DokaCAD for Revit, Doka offre désormais un logiciel performant pour la planification automatisée des coffrages.

Concernant le gros oeuvre, les systèmes efficaces de coffrages ont une influence significative sur la réussite du projet. Une planification correcte et fiable avec une cadence optimale est ainsi exigée. Le logiciel BIM permet de simuler des situations afin d'établir le déroulement optimal de la construction avant l'exécution du projet. La condition est une représentation détaillée du coffrage dans le modèle BIM pour le gros oeuvre. À cet effet, Doka a mis en place son propre Centre de compétence comprenant environ 210 collaborateurs et 50 concepteurs dans le monde entier travaillant pour la réussite de la mise en oeuvre du BIM chez Doka dans les domaines de la planification, de la visualisation et de la simulation de solutions de coffrages.



Pour la création de modèles d'ouvrages compatibles avec la technologie BIM, Doka coopère étroitement avec Autodesk. Autodesk est le premier partenaire de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), et conduit le secteur vers l'avenir de la construction grâce à des méthodes de travail de plus en plus automatisées et interconnectées.

DokaCAD for Revit mis à l’honneur

DokaCAD for Revit est synonyme de processus global de la planification des coffrages avec la technologie BIM. C'est un module d'extension pour Autodesk Revit permettant la planification automatisée des coffrages dans un logiciel BIM. DokaCAD for Revit permet entre autres une planification rapide des coffrages en 3D pour tous les types de projets, augmente la productivité grâce à l'utilisation d'aides au positionnement disponibles et soutient la collaboration BIM. Avec ce logiciel, il est possible d'accéder à plus de 40 000 modèles éprouvés provenant de la logique Tipos indépendante de la CAO et propre à Doka pour une planification rapide et économique.

L'utilisation d'automatismes fait gagner du temps en comparaison au positionnement manuel des éléments et fournit toujours des solutions correctes sur le plan technique. La cadence optimale peut ainsi être déterminée dans DokaCAD for Revit en termes de sécurité, temps, coûts, plans de montage et de mise en oeuvre des éléments de coffrage.

Les entreprises de construction peuvent ainsi reprendre la planification des coffrages fournie par Doka dans leur propre modèle Revit sans perte de données. Vous êtes toutefois libre d'entreprendre vous-même la planification des coffrages : Doka met à disposition gratuitement une bibliothèque Revit d'environ 4 500 éléments de coffrage en plus du logiciel. Les familles Revit de Doka comportent un niveau élevé de détails de LOD (Level of Detail) 400.



« Doka génère de grands avantages pour les clients avec DokaCAD for Revit grâce à l'intégration complète de plus de 40 000 modèles. C'est ce qui permet une planification productive des coffrages avec la technologie BIM », souligne Richard Korak, Responsable BIM, Doka.



En octobre 2019, DokaCAD for Revit a été présenté pour la première fois à un large public à l'université Autodesk de Darmstadt (Allemagne).

La première version de DokaCAD for Revit est disponible pour nos clients dès maintenant ici.

Doka a entre autres mis en oeuvre le logiciel DokaCAD for Revit pour représenter les solutions de coffrage du projet d'immeuble de bureaux SOFiSTiK en Allemagne. DokaCAD for Revit : Le logiciel performant pour la planification productive de coffrages avec la technologie BIM.