La maquette 3D, un atout pour la promotion immobilière et la rénovation

Visuary propose une solution pour créer des maquettes 3D interactives. L'objectif : simplifier la personnalisation des projets, mais également s'adapter aux besoins des promoteurs immobiliers, comme des artisans spécialisés dans la rénovation.

L'entreprise Visuary a lancé une application pensée pour les professionnels de la construction, en particulier les promoteurs immobiliers et les petites entreprises du bâtiment. Son objectif : transformer la manière dont les chantiers sont planifiés, suivis et exécutés.

Julien Kistler, co-fondateur de Visuary, explique l'origine du projet : « J'ai travaillé pendant cinq ans dans un grand groupe de construction, et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas d'outils adaptés aux besoins des artisans ou des conducteurs de travaux sur le terrain. Pourtant, un chantier bien planifié est la clé d'un chantier réussi ». C'est en combinant cette expérience avec une volonté de simplification qu'est née la plateforme Visuary.

L'innovation de la plateforme réside dans sa capacité à simplifier des tâches complexes, grâce à des fonctionnalités avancées, comme la capture 3D en temps réel. Celle-ci repose sur les capteurs LIDAR présents sur certains smartphones.

« Cette technologie permet de créer un modèle 3D d'une pièce en quelques mouvements seulement. Grâce à notre application, il est possible de créer un plan 3D en cinq minutes sur un iPhone Pro, d’éditer un devis détaillé et de générer des rendus visuels commerciaux en seulement quelques clics », détaille Julien Kistler.

« Tout cela est conçu pour faire gagner du temps aux artisans et leur permettre de présenter des propositions commerciales qualitatives. Notre ambition est de leur simplifier la vie pour qu'ils puissent se concentrer sur leur savoir-faire », résume le co-fondateur.

Avec déjà plus de 60 promoteurs immobiliers utilisateurs de sa version dédiée au neuf - appelée Visuary VEFA - la start-up a su adapter son expertise aux projets de rénovation à taille humaine, via Visuary Renovation. En quelques mois, plus de 1 000 professionnels du secteur ont adopté la solution.

Une réponse aux freins de la digitalisation

Si la transition numérique peine à s'imposer dans le bâtiment, c'est souvent par manque d’outils numériques trop complexes, coûteuxoumal adaptés aux réalités du terrain. « On ne va pas donner une Rolls-Royce à quelqu'un qui a juste besoin de faire 100 mètres », illustre Julien Kistler.

Par cette métaphore, il met en évidence le fossé entre des technologies très sophistiquées, comme le BIM (Building Information Modeling), utilisé dans des projets de grande envergure, et les besoins réels des artisans qui gèrent des projets de taille plus modeste. En d'autres termes, « un outil comme Revit ou ArchiCAD, bien que puissant, n'est souvent pas adapté aux artisans ou aux petites entreprises de construction qui n'ont pas besoin de fonctionnalités aussi avancées », souligne-t-il.

Visuary entend ainsi lever ces freins en proposant un outil pensé pour les artisans. « Nous recevons souvent des retours d'artisans qui nous disent : "Enfin quelqu'un qui comprend notre métier et nos contraintes !"», affiche fièrement le co-fondateur.

Une ambition durable

Et l’entreprise française ne compte pas s'arrêter là. Les prochaines évolutions de l'application incluront des fonctionnalités liées à l'optimisation énergétique, comme l'intégration d'un projet DPE ou d'une analyse du cycle de vie des matériaux.

« Notre objectif est de permettre aux professionnels de comparer plusieurs scénarios de rénovation en termes de coût, de temps et d'impact environnemental, avec une simplicité enfantine », explique Julien Kistler. À plus long terme, Visuary ambitionne de s'internationaliser et de devenir une référence pour les professionnels de la rénovation. « Nous voulons ramener plus de communication et de transparence sur les chantiers, car c'est ce qui fait la réussite d'un projet », conclut-il.

Visuary semble bien motivé à démocratiser la digitalisation dans un secteur encore réticent.

Propos recueillis par Marie Gérald

