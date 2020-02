Avec son poids de 22,6 kg par élément principal (0,75 x 1,50 m), DOKAXLIGHT est un système robuste qui garantit une utilisation à la fois simple et économique pour les constructions en béton de tout type et de toute taille. Il s'adapte facilement à chaque ouvrage, que ce soit en construction neuve ou en rénovation, grâce à différents formats standards proposés.

Manipulable sans grue et par une seule personne, il permet de travailler plus rapidement et de gagner en productivité en optimisant les ressources disponibles sur –le chantier. Supportant une pression de bétonnage allant jusqu'à 50 kN/m2 pour les voiles et jusqu'à 75 kN/m2 pour les coffrages-poteaux, DOKAXLIGHT est un système de coffrage manuportable qui assure une vitesse de bétonnage élevée.



« Avec son poids de 22,6 kg par élément principal, le panneau manuportable DOKAXLIGHT est très facile d'utilisation pour mes collaborateurs, qui peuvent ainsi travailler à moindre effort, plus rapidement et avec une meilleure rentabilité dans de nombreux domaines d'applications ! » souligne Ralf Mang, Conducteur de travaux chez Spiluttini Bau GmbH.