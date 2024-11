Donner une nouvelle dimension à son intérieur, c'est si facile avec SIPOREX

Zoom sur les étonnantes réalisations d’aménagement de @benjamin.laurie, @casa_babouchka et @addictdeco_myhome qui ont su merveilleusement bien utiliser le SIPOREX pour donner une nouvelle dimension à leur entrée, leur chambre ou leur dressing.

Une fois de plus SIPOREX démontre qu’il est un matériau de premier choix pour de nombreux projets en intérieur !

Inspiration Entrée : un lieu de passage cosy et fonctionnel

L’entrée de la maison est le premier espace que l’on voit lorsque l’on rentre chez soi. Pour métamorphoser ce lieu de passage en un magnifique espace de rangement fonctionnel et cosy, @benjamin.laurie a opté pour le béton cellulaire SIPOREX, un matériau qui prend toutes les formes géométriques désirées, recouvert d’une peinture d’un blanc lumineux.

De la conception à la sélection des éléments décoratifs (panier, vase, paterne...), il a été si facile pour @benjamin.laurie de composer une entrée accueillante au style méditerranéen.

Pour la structure et les multiples niches, les carreaux de SIPOREX ont été découpés et sculptés à l’aide d’une simple scie sauteuse, puis assemblés, collés et poncés. Pour parfaire la finition, @benjamin.laurie a enduit le SIPOREX, puis appliqué 3 couches de peinture et un hydrofuge béton afin que l’ensemble soit parfaitement imperméabilisé.

Il aura fallu 1 semaine de travaux pour réaliser cet aménagement bohème, sur mesure, en béton cellulaire.

Pour @benjamin.laurie : « On voulait quelque chose de beau et d’utile avec des rangements pour y mettre des casiers en bas pour les chaussures, des patères pour accrocher les manteaux et les sacs, des paniers pour les clés... Par ailleurs, nous voulions une entrée qui s’accorde avec la cuisine ouverte qui est juste à côté, en bois et en béton. Avec le SIPOREX, nous avons pu réaliser une entrée à moindre coût, tellement pratique et esthétique. C’est un de mes endroits préférés. »

Inspiration Chambre : un aménagement atypique

Si le SIPOREX permet de créer facilement des meubles, il est également un matériau de premier choix pour rénover entièrement une pièce de la maison. Le projet atypique de @casa_babouchka, issu de son imagination, en est le parfait exemple. @casa_babouchka a voulu exhausser le rêve de sa fille, d’avoir un lit sur une estrade et un espace fonctionnel pour qu’elle puisse s’adonner à ses activités tout en profitant d’un maximum de rangement. Elle a donc repensé et transformé sa chambre de 14 m2 en optimisant chaque espace, et le résultat est incroyablement malin.

L’estrade de 55 cm de hauteur pour accueillir le lit, les marches, les niches au mur, le bureau suspendu... tous ces modules ont été réalisés sur mesure en béton cellulaire. Les carreaux de SIPOREX ont été façonnés, coupés, collés, poncés et lissés. L’ensemble a été recouvert d’un primaire d’accroche puis d’un béton ciré à la chaux pour apporter une jolie finition. Pour réaliser le bureau suspendu, @casa_babouchka a intégré des renforts dans les blocs afin de garantir la solidité et la stabilité du meuble. Cette technique permet d’utiliser des blocs de béton cellulaire sur de grandes longueurs sans jambage.

Afin de rendre l’espace rangement/bibliothèque au mur encore plus chaleureux, @casa_babouchka a découpé des encoches dans le béton cellulaire avec un outil multifonction afin d’y glisser des étagères en bois de palette.

Pour @casa_babouchka : « Si le béton cellulaire n’a plus vraiment de secret pour nous car nous avons réalisé de nombreux projets en SIPOREX, celui-ci a été un nouveau défi avec de nouvelles contraintes techniques (beaucoup d’espaces perdus dans les angles, aucun angle droit...). Nous voulions vraiment donner à cette pièce la sensation d’un petit refuge intimiste pour notre mini ado. Je n’en reviens pas d’avoir fabriqué ça avec mon mari. Cette chambre est transformée grâce aux différents jeux de matières - du béton cellulaire, du tissu, de l’enduit, de la peinture - pour le plus grand bonheur de notre fille. »

