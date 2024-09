DUCO à Interclima avec des solutions de ventilation pour la rénovation et la nouvelle construction

La ventilation est cruciale pour augmenter l'efficacité énergétique et répondre aux normes strictes dans les projets de rénovation et de nouvelle construction. En outre, une ventilation adéquate garantit un climat intérieur plus sain, plus confortable et plus économe en énergie.

Parmi la gamme de produits présentés lors de l'événement, on retrouvera :

NOUVEAU - DucoBox Reno

Pendant le salon, DUCO met en avant sa dernière système de ventilation, DucoBox Reno. Cette VMC simple flux est idéale pour les projets de rénovation. Grâce à sa taille compacte et à sa fonction de copie intelligente, cette box de rénovation intelligente permet aux installateurs de remplacer un système de ventilation obsolète jusqu'à 25 % plus rapidement. De plus, le propriétaire bénéficie également d’une amélioration de la classe énergétique de son bien.

DucoBox Energy Comfort FR

Idéal pour le marché de la construction neuve, cette VMC double flux se distingue par sa capacité réglable et son échangeur de chaleur haute performance. Conçu pour optimiser le confort thermique et l'amélioration de la qualité de l'air intérieur (IAQ), la DucoBox Energy Comfort FR intelligente et silencieuse est la solution parfaite pour les appartements et les immeubles résidentiels.

DucoBox Hygro Plus

Cette VMC simple flux hygroréglable est idéale pour la rénovation ultra-performante. Ce système se caractérise par un caisson extra-plat et un moteur EC silencieux et économe en énergie. Grâce à son mécanisme innovant d'ajustement du débit d'air basé sur la détection mécanique de l'humidité, la DucoBox Hygro Plus garantit un climat intérieur sain tout en préservant l'énergie.

Interclima 2024 sert de plateforme à DUCO pour réaffirmer son engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la qualité de l'air intérieur supérieure. Les visiteurs sont invités à découvrir les solutions de ventilation haut gamme de DUCO sur le stand H108 dans le hall 3 et à découvrir comment DUCO façonne l'avenir de la ventilation.

