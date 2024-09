Aides locales à la rénovation : qu’est-ce que c’est, et pourquoi en faire profiter vos clients ?

Tour d’horizon des aides locales

Les aides locales à la rénovation sont des subventions accordées et distribuées par les régions, départements ou communes pour encourager les travaux de rénovation énergétique. Ces aides viennent compléter les dispositifs nationaux et sont souvent moins connues, et elles varient selon les territoires.

Les aides régionales

Chaque région propose généralement une ou plusieurs aides financières à la rénovation énergétique. Par exemple, la Région Île-de-France met en place des subventions pour l’isolation des toitures.

Les aides départementales

Les départements offrent également des aides, mais avec des conditions spécifiques. Par exemple, l’Essonne propose la "Prime éco-logis 91", qui peut atteindre 2 300 € sans conditions de ressources. Le département des Bouches du Rhône, en région PACA, propose de couvrir jusqu’à 25% du coût des travaux avec le dispositif "Provence Eco-Renov".

Les aides communales

À l’échelle communale, les aides varient énormément. Certaines municipalités offrent des subventions pour des travaux précis. Par exemple, la ville de Pont-Audemer dans l’Eure attribue une prime de 800 € pour les propriétaires occupants qui veulent améliorer la performance énergétique de leur logement.

Pourquoi proposer ces aides à vos clients ?

Davantage de signatures sur les devis

Proposer des aides à vos clients multiplie vos chances de remporter des contrats, car vous réduisez leurs coûts, et les travaux leur paraissent plus abordables.

Vos clients seront plus satisfaits

Faire économiser de l’argent à ses clients, c’est une grande satisfaction pour eux. Et un client satisfait peut potentiellement vous recommander auprès de son entourage !

Vous vous démarquez de la concurrence

En restant informé des aides disponibles et en aidant vos clients à en bénéficier, vous vous démarquez de la concurrence. Vous devenez un partenaire précieux pour vos clients, non seulement en réalisant des travaux de qualité, mais aussi en optimisant leur financement.

Enfin, vous contribuez à la transition énergétique

En tant qu’artisan, vous jouez un rôle clé dans la transition énergétique. En proposant des aides à la rénovation, vous encouragez les travaux qui réduisent la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. C’est un engagement concret pour l’environnement.

À noter, pour proposer ces aides à vos clients, vous devez être certifié artisan RGE (Reconnu Garant de l’environnement). Ce label atteste de la qualité de votre travail et de votre engagement pour l’environnement. C’est un gage de sérieux et de confiance pour vos clients.



Pour en savoir plus sur la formation pour devenir artisan RGE, cliquez ici.

