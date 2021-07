DUCO s'associe à Daikin Europe pour son expansion internationale

En tant que fabricant belge de systèmes de ventilation, DUCO garantit depuis 30 ans des produits innovants et de haute qualité qui assurent un climat intérieur sain pour le client final. Pour ce faire, l'entreprise propose une gamme étendue de grilles et de box de ventilation, de grilles à lamelles et de protections solaires en toile. Daikin Europe s'associe désormais à ce positionnement unique et se lancera dans le segment de la ventilation résidentielle en partenariat avec la société de Furnes.

La qualité de l'air des bâtiments résidentiels a pris une importance croissante au cours de l'année écoulée. La pandémie de corona a fait prendre conscience aux gens qu'un climat intérieur pollué a un impact majeur sur notre santé. Le spécialiste de la ventilation DUCO et Daikin Europe sont également conscients de cet impact sur les résidants et unissent leurs forces.

Innovateur de la ventilation mécanique

Depuis le début, DUCO a été un pionnier et un innovateur dans le domaine de la ventilation mécanique. DUCO peut ainsi se targuer d'avoir aujourd'hui non seulement les VMC double flux les plus silencieux du marché européen, mais aussi les plus intelligents. Ceci grâce à un fonctionnement intégré à 2 zones sur DucoBox Energy Premium et à un contrôle à la demande basée sur le CO 2 et l'humidité relative sur l'ensemble de la gamme double flux.



De cette façon, DUCO non seulement offre un rendement maximum pendant le processus de ventilation même, mais parvient également à limiter la ventilation aux seules zones où elle est nécessaire et pour la durée nécessaire. DUCO parvient ainsi à offrir au client final un climat intérieur sain, associé à une consommation d'énergie minimale et à un confort (acoustique) maximum.

Un partenariat en or

DAIKIN s'associe désormais à DUCO pour répondre à la demande de plus en plus pressante de solutions résidentielles complètes. DAIKIN offrira dès lors des solutions DUCO avancées à ses clients dans l'ensemble de son réseau européen.



" Nous constatons que la ventilation résidentielle devient de plus en plus importante. Nos clients professionnels, dans leur quête d'un one-stop-shop, sont de plus en plus nombreux à nous demander des solutions globales. Nous nous sommes donc lancés à la recherche d'un fabricant fiable qui, comme DAIKIN, attache une grande importance à la qualité, à l'innovation et au confort, et avec lequel nous pourrions nous distinguer dans ce segment nouveau pour DAIKIN. Avec DUCO, nous avons trouvé un partenaire dans notre propre pays (le siège européen de DAIKIN se trouve à Ostende) ", explique Anthony Dimou, Deputy General Manager of Sales chez Daikin Europe. " Nous avons été immédiatement séduits par les produits et le professionnalisme de l'équipe DUCO et nous sommes impatients de présenter à nos clients les solutions DUCO. "



Le CEO de DUCO, Luc Renson, parle lui aussi d'un beau partenariat : " DAIKIN, en tant que société multinationale opérant à travers l'Europe, est un partenaire idéal pour nous permettre de commercialiser nos systèmes de ventilation à plus grande échelle et de renforcer ainsi nos ambitions européennes. Les deux entreprises ont le même ADN : qualité, innovation et tranquillité d'esprit totale pour nos clients. C'est ce qui nous a rapidement rapprochés. Dans certains pays, il reste encore du travail à faire en matière de législation sur la ventilation, mais nous sommes convaincus que de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance de la ventilation. Pour leur propre santé, celle de leurs enfants et de leur habitation. Par conséquent, de plus en plus de personnes finiront par opter volontairement pour des solutions globales de haute qualité. Nous sommes donc ravis de pouvoir annoncer aujourd'hui ce nouveau partenariat qui contribuera à rendre l'Europe plus saine et plus verte. "