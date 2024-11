DUCO présent au Data Centre World Paris avec des solutions de ventilation de haute qualité

Au cœur de la vitrine de DUCO se trouvent ses solutions de ventilation de pointe, méticuleusement conçues pour assurer un flux d'air optimal et une régulation de la température dans les data centres. Les produits présentés comprennent :

→ DucoWall Screening 35 & 70 et DucoWall Classic 50 & 130HP : ces bardages à ventelles filantes de DUCO assurent une ventilation intensive aux endroits où c’est nécessaire. Les lames se combinent parfaitement avec d'autres éléments et matériaux de façade. Elles confèrent même un cachet supplémentaire à la façade. En plus, ces bardages à ventelles filantes permettent de masquer discrètement les installations des zones techniques.

→ DucoSun Cubic : Bien que ces brise-soleil ne soient pas exposés lors de l'événement Data Centre Paris, ils restent disponibles dans notre gamme en tant que solution idéale pour la protection solaire et le revêtement de façade architectural. Leur design élégant est proposé avec des lames fixes ou orientables électriquement. Les lames fixes, positionnées à des angles de 0° ou 90°, créent un effet particulièrement raffiné avec leur forme rectangulaire. Lorsque les lames orientables sont fermées, elles offrent une protection solaire optimale tout en s’alignant harmonieusement à la surface de la façade.

En offrant des solutions complètes qui comprennent à la fois la ventilation et la protection solaire extérieure, DUCO permet aux professionnels des centres de données d'atténuer efficacement les risques de surchauffe tout en améliorant l'efficacité énergétique.

" DUCO s'engage à révolutionner la ventilation des data centres avec des solutions innovantes qui privilégient l'efficacité, la performance et la durabilité, le tout bénéficiant de FDES individuelles ", a déclaré François Laurent, responsable des ventes France (BU Façade) chez DUCO. " Nous invitons les participants au salon Data Centre World à visiter notre stand pour explorer nos dernières offres et découvrir comment DUCO peut optimiser les environnements de leurs data centres. "

Découvrez les solutions globales de DUCO pour une ventilation et une protection solaire efficaces et durables des data centres sur le stand DUCO G01 lors du Data Centre World à Paris, les 27 et 28 novembre 2024.

