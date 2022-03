SALON NORDBAT 2022 – 30, 31 mars et 1er avril – Lille Grand Palais Communiqué | 01.03.22

NORDBAT est le rendez-vous incontournable des acteurs de la construction du nord de la France. Cette 12e édition s’annonce des plus prometteuse avec plus de 370 exposants participants, 1 000 marques représentées,

de nombreuses animations et un programme d’interventions sur des sujets d’actualité.