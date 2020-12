Leader sur le marché des solutions acoustiques, Ecophon lance « Focus™ Levels », de nouveaux panneaux pour murs et plafonds qui combinent absorption acoustique et esthétisme, pour offrir plus de design et de flexibilité en termes de conception d’intérieur. Les panneaux Focus Levels peuvent facilement être collés partout où il est nécessaire d’améliorer l’acoustique.

Des possibilités de design infinies

Nouveaux venus dans la gamme de solutions acoustiques et esthétiques Ecophon Focus™, les panneaux Focus Levels offrent, outre leur haute performance acoustique (αw jusqu’à 1), de nombreuses opportunités de conception pour créer des espaces à la fois confortables et design.

En effet, les dalles sont disponibles en trois tailles différentes (600x600 mm, 1200x300 mm et 1200x600 mm) et existent en 20, 30 et 40 mm d’épaisseur. Elles sont revêtues de la peinture Akutex™ FT développée par Ecophon. Ce revêtement se décline désormais en 20 coloris différents, déterminés avec l’aide de prescripteurs pour s’inscrire dans les tendances actuelles.

Cette variété permet ainsi de jouer avec les différents reliefs, dimensions et couleurs et d’imaginer d’innombrables possibilités de mise en oeuvre, pour des espaces au design unique, adapté à chaque projet de décoration intérieure. Dotés de bords droits, les panneaux peuvent par ailleurs être installés aux murs comme au plafond.



En outre, les panneaux Focus Levels ont une faible empreinte environnementale : ils sont 100 % recyclables et constitués de verre recyclé à 70 %.

Une rapidité de mise en oeuvre grâce au système Fixation Directe

Les panneaux Focus Levels sont dotés du système de pose Fixation Directe d’Ecophon, ce qui rend leur installation particulièrement facile et rapide.

Grâce au système Fixation Directe, les dalles Focus Levels peuvent-être collées bord à bord, sans joint, et directement sur la dalle béton du plafond. L’absence de plénum permet ainsi de gagner de l’espace et d’installer les panneaux acoustiques même dans les espaces disposant de peu de hauteur, où un plafond suspendu serait trop encombrant. Cette facilité de mise en oeuvre rend les panneaux Focus Levels idéaux pour corriger rapidement l’acoustique, notamment dans les milieux résidentiels.

Fixation Directe, pour une amélioration acoustique rapide

Le choix d’une solution acoustique et de sa méthode de montage dépend notamment de l’agencement et des conditions techniques de la pièce. Pour améliorer l’acoustique même lorsque celles-ci sont particulièrement contraignantes, Ecophon propose le système Ecophon Fixation Directe. Celui-ci permet de poser des solutions acoustiques directement sur le plafond ou sur le mur, à l’aide de vis ou de colle.

Fixation Directe est proposé dans les gammes suivantes :

Ecophon Focus™ (Bords B, SQ, F) : une famille de solutions offrant un large éventail de possibilités de design, à laquelle s’ajoute le nouveau panneau Ecophon Focus Levels ;

(Bords B, SQ, F) : une famille de solutions offrant un large éventail de possibilités de design, à laquelle s’ajoute le nouveau panneau Ecophon Focus Levels ; Ecophon Master™ (Bords B, SQ, F) : pour les environnements sonores difficiles dans lesquels la clarté de la voix est indispensable ;

(Bords B, SQ, F) : pour les environnements sonores difficiles dans lesquels la clarté de la voix est indispensable ; Ecophon Super G™ (Bord B) : conçu pour résister aux chocs physiques dans des environnements aux conditions difficiles tels que les couloirs d’écoles, les salles de sport ou les lieux où il existe un risque d’impact mécanique.

