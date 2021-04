Quand Saint-Gobain Ecophon associe l’exigence acoustique au design, cela donne naissance à un nouveau système innovant dans la famille Ecophon Master™. Découvrez comment améliorer l’environnement sonore dans les espaces de travail ouverts avec le plafond Master™ Eg, une nouvelle finition de bord breveté, tout apportant un confort visuel aux collaborateurs.

Le confort sonore est vraisemblablement un des piliers les plus importants lors de la conception ou la rénovation d’un espace de travail : bureau cloisonné ou bureau ouvert en open space, l’environnement sonore se doit être de qualité.

Un nouveau système acoustique performant

Pour le bien-être des collaborateurs dans un espace dédié au travail et à la collaboration, les systèmes acoustiques sont essentiels. Ainsi, bien qu’elle soit complète et performante, Ecophon a développé et ajouté à la famille de panneaux Master™, une nouvelle gamme innovante conçue pour les bureaux. Le Master™ Eg est une solution à l’aspect flottant doté d’une qualité d’absorption élevée.



Le bruit peut provenir de conversations intelligibles, des équipements (sonneries de téléphone, ventilation, claviers etc.) ou bien encore de la circulation des personnes. Il est donc important de capter cette énergie sonore en plus grand nombre possible afin de réduire le niveau sonore dans les bureaux. Le nouveau système Master™ Eg permet cela grâce à sa forte capacité d’absorption acoustique (classe A).

Un plafond unique et design pour de multiples possibilités architecturales

Pour donner vie aux projets originaux de conception d’intérieur des architectes, ce nouveau venu est décliné sous 4 dimensions de panneaux et est facile à installer/désinstaller. C’est une gamme très esthétique qui suit les tendances actuelles. En plus de l’aspect flottant, les bords sont peints en noir & blanc.



Les panneaux Master™ Eg sont disponibles sous 22 coloris Akutex™ FT pour de multiples possibilités créatives : des coloris inspirés de la nature pour garantir un design unique et un confort visuel aux occupants.



Les couleurs Ecophon Akutex™ FT

Le confort acoustique dans les bureaux ouverts

L’aménagement des bureaux en open spaces est de plus en plus populaire. Le bien-être des utilisateurs finaux est un facteur clé à prendre en considération pour la réussite d’un projet de conception. (59% des collaborateurs se sentent gênés par le bruit au bureau.)



Il faut environ 25 minutes à un employé pour se replonger dans sa tâche après avoir été interrompu, et 8 minutes de plus avant de retrouver le même niveau de concentration.



Pour améliorer l’environnement de travail, il est important de le concevoir avec une absorption acoustique de qualité pour réduire la propagation des ondes sonores et ainsi offrir une nette amélioration sur la productivité et sur la concentration des occupants et une réduction du stress. Quant au design, le plafond est aussi un élément en faveur au confort visuel à personnaliser selon les tendances et atmosphères souhaitées.



Notre expert à votre écoute

