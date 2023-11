L’ardoise naturelle atteint des sommets d’élégance… et pas seulement dans l’Ouest !

Partout en France, elle ennoblit de sa couleur caractéristique les Monuments Historiques, les demeures bourgeoises, les églises… Elle assure aux chantiers de rénovation énergétique une grande longévité, grâce à sa robustesse et ses performances en matière d’isolation thermique et phonique.

Référent français des solutions de couverture, EDILIANS vous accompagne dans la mise en œuvre de l’ardoise : en neuf ou en rénovation, en architecture contemporaine ou traditionnelle, en habitat individuel ou collectif.

Le Système Ardoise 360° répond aux plus grandes exigences en matière de solaire, de ventilation, d’isolation, d’eaux pluviales, d’étanchéité et de faîtage… Pour des chantiers ardoise exécutés dans les règles de l’art et un résultat incomparable !

Parce que nous connaissons parfaitement vos besoins et les envies de vos clients, nous vous aidons à mener à bien vos chantiers Ardoise dans les meilleures conditions (temps, calendrier, budget), avec des produits innovants et des services dédiés qui vous facilitent la vie.

ARDOISE 360° : SOLAIRE EN VUE !

Avec le Kit Ardoise Solaire Max, le Kit Easy Roof Integration et le Kit Easy Roof Top, les solutions photovoltaïques EDILIANS offrent de nouvelles perspectives esthétiques, technologiques et énergétiques à vos chantiers de toiture.

Zoom sur le Kit Ardoise Solaire Max

Ce kit comprend les Ardoises Solaires Max ainsi qu’un pack électrique. Cette innovation EDILIANS, mise en œuvre depuis 20 ans sans aucun litige, s’intègre harmonieusement dans une toiture en ardoises naturelles. Son support en aluminium lui assure une durée de vie sans égale (matériau anticorrosion résistant aux UV et aux intempéries) tout en préservant l’esthétique de la toiture.

VENTILATION ARDOISE 360° : BIEN INSPIRÉE !

Les solutions de ventilation EDILIANS évitent que des moisissures, des champignons, de l’humidité, de la condensation ou de la vapeur dégradent la toiture.

ISOLATION ARDOISE 360° : PROTECTION INTÉGRALE

Nos isolants recyclés et biosourcés EDILIANS assurent à vos clients confort d’été, confort d’hiver et isolation phonique.

EAUX PLUVIALES ARDOISE 360° : SOURCE D’INSPIRATION

Grâce à un large choix de matières, coloris et profils de gouttières, notre gamme d’évacuation des eaux pluviales offre un éventail de possibilités pour répondre aux attentes des professionnels avec des systèmes complets, performants et faciles à mettre en œuvre.

Découvrez notamment la nouvelle gamme d’évacuation des eaux pluviales en acier laqué gris anthracite EDILIANS : un design épuré et contemporain, une mise en œuvre facile et sûre, un rapport qualité/prix performant, un matériau recyclable à l’infini…

ÉTANCHÉITÉ ARDOISE 360° : INFAILLIBLE !

Pour préserver toujours mieux le bâti, EDILIANS a conçu une large gamme d’écrans de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur. Ces produits innovants à haute performance d’étanchéité respectent scrupuleusement les normes en vigueur, pour une protection optimale.

Et pour répondre aux exigences d’étanchéité et de finition, EDILIANS vous propose des produits façonnés, prêts à poser et déclinés dans une large gamme.

FAITAGE ARDOISE 360° : ESTHÉTIQUE, JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Les accessoires de couverture d’EDILIANS vous permettent d’obtenir une finition de toiture parfaite. Accessoires terre cuite ou fonctionnels : notre large gamme répondra à vos attentes techniques et esthétiques.

Nos services pour les pros : Toujours un temps d’avance, avec EDILIANS

EDILIANS, c’est un accompagnement sur-mesure pour vos chantiers de rénovation énergétique des toitures :