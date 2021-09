Objectif décarbonation : à travers son rapport développement durable pour l’année 2020, ROCKWOOL confirme ses ambitions : utiliser moins de ressources et plus d’énergies renouvelables

Alors que le SailGP, compétition de voile la plus rapide du monde dont ROCKWOOL est sponsor vient d’achever une étape de son tour du monde à Saint Tropez dans le sud de la France ce week-end, début août, le sixième rapport du Giec a révélé l’urgence de la neutralité carbone et de la rénovation énergétique des bâtiments. Des enjeux majeurs pour ROCKWOOL mis en lumière à travers cette course utilisant l’énergie naturelle éolienne et les forces de la mer qui font échos à la durabilité et à la recyclabilité à l’infini de la laine de roche.

Dans son rapport Développement Durable 2020, ROCKWOOL voit ainsi classé l’ensemble des produits du Groupe comme ayant un impact positif au regard de la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Parallèlement, l’entreprise a atteint ou dépassé deux de ses six objectifs intermédiaires de développement durable avec deux ans d’avance sur le calendrier fixé.



Dans la première partie du sixième rapport du Giec révélé début août, les experts ont mis en avant un réchauffement climatique qui a atteint un niveau jamais vu depuis plus de 2 000 ans et la nécessité de parvenir à la neutralité carbone. En France, La stratégie nationale bas carbone fixe comme objectif pour l'industrie d'atteindre moins 35% d'émissions de carbone en 2030 (par rapport à 2015) et, en 2050, moins 80%.

Engagé depuis sa création dans la réduction essentielle de la consommation d’énergie et de l’utilisation des ressources, ROCKWOOL développe des produits qui jouent un rôle majeur dans cette optique. À ce titre Jens Birgersson CEO du Groupe déclare « La réduction de la consommation d’énergie et le recours aux énergies renouvelables sont les moyens les plus efficaces pour décarboner la société en termes économiques. C’est pourquoi nous maintenons que la meilleure approche est d’utiliser moins de ressources et de repenser le reste dans une optique verte. »



À propos du SailGP qui porte dans son ADN ces enjeux, Jens Birgersson, a déclaré : « La voile est un sport durable, qui depuis de nombreuses années sensibilise le public au changement climatique et ses conséquences sur les océans. Nous sommes fiers d'amener pour la seconde fois une équipe danoise sur la scène mondiale pour ce périple autour du autour du monde. »



À noter que le cabinet spécialisé en évaluation d’empreinte environnementale S&P Global Trucost a évalué plus de 15 000 entreprises dans le monde et classe le Groupe ROCKWOOL dans le top 10 de celles qui proposent des produits à l’impact positif. Des efforts à tous les stades de production chez ROCWOOL soulignés par Jens Birgersson « Nous suivons une approche vérifiable et basée sur des données concrètes pour la documentation de nos efforts visant à maximiser l’impact positif de nos produits et réduire le plus possible l’impact négatif de nos opérations. »

Des solutions pour la rénovation énergétique des bâtiments

Le virage écologique de la relance économique est une opportunité que Rockwool ne peut pas manquer. En présentant les bâtiments comme étant un élément crucial pour l’action climatique et la relance économique, la Commission européenne ouvre la marche dans ce domaine, en présentant les bâtiments comme étant un élément crucial pour l’action climatique et la relance économique.



Combinée avec la hausse de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour 2030 à au moins 55 %, la stratégie « Vague de rénovation » de la Commission exige le doublement du taux de rénovation des bâtiments de l’UE à 2 %. La Commission prépare de nouvelles initiatives pour atteindre cet objectif. Cette politique fait sens, car les bâtiments représentent le plus grand émetteur de carbone de l'UE, responsable de 36 % des émissions de gaz à effet de serre.



Un autre chiffre indique l’impact environnemental positif de l’entreprise : le Groupe ROCKWOOL estime que 95 % de ses revenus issus des produits d’isolation sont conformes à la taxonomie européenne définie pour les activités apportant une contribution positive à la lutte contre le changement climatique et, ainsi, à un développement durable en Europe. Dans l’optique de poursuivre la réduction de son empreinte carbone, en décembre 2020, le Groupe ROCKWOOL s’est engagé à suivre un plan de décarbonation à long terme, avec des objectifs vérifiés et validés par l'initiative STBTi (Science Based Targets initiative).



À propos des efforts du Groupe ROCKWOOL visant à réduire son impact opérationnel, Jens Birgersson déclare, « Au cours de l’année 2020, nous avons continué à renforcer la circularité de nos activités en réalisant ou dépassant deux sur six de nos objectifs avec deux ans d’avance sur le calendrier fixé. La réalisation de deux autres objectifs est par ailleurs en bonne voie. »

Les principales performances du Groupe ROCKWOOL en matière de développement durable en 2020

En 2020, le Groupe ROCKWOOL a atteint deux de ses six objectifs de développement durable avec deux ans d’avance sur le calendrier fixé. Ces deux objectifs sont la réduction des déchets de production mis en décharge de 40 % (chiffre atteint par le Groupe ROCKWOOL : 50 %) et l’amélioration de l’efficacité hydrique des usines de 10 %.

Sur l’ensemble de leur durée d’utilisation, les produits d’isolation de bâtiments ROCKWOOL vendus en 2020 permettront d’économiser 100 fois le carbone émis et l’énergie consommée pendant leur production.

Les produits d’isolation ROCKWOOL vendus en 2020 permettront à leurs utilisateurs d’économiser 55 milliards d’euros en besoins énergétiques pendant toute leur durée de vie.

En décembre 2020, le Groupe ROCKWOOL a annoncé des objectifs de décarbonation mondiaux ambitieux, vérifiés par le projet Science Based Targets initiative (SBTi) :

Réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre de 38 % d’ici 2034 (par rapport à l’année de référence 2019)

Réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie hors usine de 20 % d’ici 2034 (par rapport à l’année de référence 2019

Consultez le Rapport Développement Durable 2020 en cliquant ici.

