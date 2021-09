Du nouveau chez OKNOPLAST avec la baie coulissante SLIDE

La baie coulissante séduit de manière toujours plus accrue depuis de nombreuses années. Désireux de toujours plus de lumière et d’ouvertures sur l’extérieur, les consommateurs se tournent vers ces solutions d’ouvertures pour profiter d’une continuité parfaite entre l’intérieur et l’extérieur de l’habitat. La dernière nouveauté OKNOPLAST avec la baie coulissante SLIDE saura sans nul doute séduire avec ses nombreux atouts.

Équipée d’un mécanisme innovant qui assure une ouverture facile et intuitive, la SLIDE offre la possibilité d’accéder à des menuiseries de grandes dimensions – jusqu’à 3500mm de largeur et 2563mm de hauteur. Au design minimaliste, elle bénéficie d’une surface vitrée optimale qui permet d’obtenir plus de lumière naturelle dans la pièce – une large gamme de paquetés de vitrage de 24 à 41mm.

Modernité

La fonction de coulissant permet aujourd’hui de bénéficier d’ouvertures maximales grâce au coulissement total du vantail parallèlement à la baie. L’espace intérieur de la pièce est ainsi optimisé, sans venir empiéter sur du volume utile, offrant ainsi de belles ouvertures de passage vers les extérieurs.



« Les baies coulissantes SLIDE sont disponibles dans une large gamme de vitrages au design varié, avec ou sans croisillons et petits-bois, avec des intercalaires Warmatec proposés dans différents coloris, sans oublier des joints d’étanchéité en couleur et assortis au coloris du film de placage. Idéal pour s'adapter à tous les intérieurs ! » présente Pauline Papillon, Chargée de Marketing et Communication Digitale d’Oknoplast France.

Sécurité

Équipées de revêtements modernes à faible émission, les vitres des baies coulissantes OKNOPLAST contribuent à améliorer le bilan énergétique de l’habitation. En quête perpétuelle d’une qualité optimale, les vitrages sont conçus à partir d'un verre trempé reconnu pour sa grande résistance aux chocs. Contrôlé par des scanners modernes pour éliminer les plus petits défauts ou tâches, le verre sélectionné par OKNOPLAST garantit une très haute qualité.



Côté domotique, la baie coulissante SLIDE peut être équipée d’un détecteur d’ouverture pour un maximum de sécurité de l’habitat.

Design

L’esthétique est au coeur des développements produit de OKNOPLAST et la SLIDE n’y déroge pas. Dotée d’un cadre affiné et d’une surface de vitrage agrandie, la baie bénéficie d’un rendu visuel révélant finesse et légèreté qui permet de mettre parfaitement en relief le caractère d’un intérieur. Équipée de poignée en aluminium, la baie coulissante SLIDE bénéficie d’un design parfait jusqu’à ses accessoires qui lui confèrent ainsi, résistance, design élégant et forme ergonomique pour s’accorder avec tous les modèles de fenêtres grâce une belle panoplie de coloris.



La SLIDE dispose d’une vingtaine de coloris et textures différentes avec des films de placage de haute qualité, lui permettant ainsi de s’accorder avec tous les intérieurs. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier d’encore plus de finesse, il est possible d’équiper le SLIDE d’un capotage aluminium extérieur – la solution idéale pour bénéficier de toutes les performances thermiques et phoniques du PVC et de la finesse du design de l’aluminium à l’extérieur.

Caractéristiques techniques

Uw : 1,2 W/(m².K) en profilé SLIDE Warm Edge pour un châssis de 3500 x 2200 mm.

